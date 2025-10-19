https://ria.ru/20251019/chunishino-2049192662.html
Российские войска освободили Чунишино
Российские войска освободили Чунишино - РИА Новости, 19.10.2025
Российские войска освободили Чунишино
Подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Чунишино Донецкой Народной Республики, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T12:07:00+03:00
2025-10-19T12:07:00+03:00
2025-10-19T13:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043679384_0:0:2897:1630_1920x0_80_0_0_bf7a6c2a6c13edd2d8f305de58b0f894.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043679384_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_02109f04a1a4262dd6de568f7c0a9919.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Российские войска освободили Чунишино
Российские войска освободили Чунишино в ДНР