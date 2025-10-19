Число отравившихся готовой едой в Улан-Удэ выросло до 49

ВЛАДИВОСТОК, 19 окт — РИА Новости. Число отравившихся готовой едой в Улан-Удэ увеличилось до 49, сообщила зампред правительства Бурятии, министр здравоохранения региона Евгения Лудупова.
"На 16:00 часов (11:00 мск. — Прим. ред.) зарегистрировано 49 случаев, из них 11 лабораторно подтвержденных случаев сальмонеллеза. Сорок больных госпитализированы, из них 22 ребенка, один человек в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Медики работают в усиленном режиме", — написала она в Telegram-канале.
Сальмонеллез — кишечная инфекция, вызванная бактериями сальмонеллы. Она провоцирует гастроэнтерит с такими симптомами, как рвота, лихорадка и головная боль, обычно они слабо выражены, появляются через один-три дня после заражения и длятся от четырех до семи суток.
По данным Роспотребнадзора, заболевшие употребляли готовые блюда производства ООО "Восток", приобретенные в торговой сети "Николаевский". На предприятии выявили множество нарушений, его работу остановили.
Как отметил глава Бурятии Алексей Цыденов, виновных привлекут к ответственности. Возбуждено дело по статье за сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности потребителей.
