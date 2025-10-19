Рейтинг@Mail.ru
В Челябинске потушили пожар в мебельном цехе - РИА Новости, 19.10.2025
19:12 19.10.2025
В Челябинске потушили пожар в мебельном цехе
Пожарные в Челябинске ликвидировали возгорание мебельного цеха на площади 150 "квадратов", никто не пострадал, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.
В Челябинске потушили пожар в мебельном цехе

© Фото : ГУ МЧС России по Челябинской областиСотрудники МЧС России ликвилдируют пожар в цехе по производству мебели в Челябинске
ЧЕЛЯБИНСК, 19 окт – РИА Новости. Пожарные в Челябинске ликвидировали возгорание мебельного цеха на площади 150 "квадратов", никто не пострадал, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.
По данным пресс-центра, на улице Кожзаводская в цехе по производству мебели произошло возгорание. На момент ЧП в здании людей не было.
"Пожар локализован, открытое горение ликвидировано на площади 150 квадратных метров, отбита угроза его распространения" , - говорится в сообщении.
Для проливки на месте работают 20 человек личного состава и пять единиц техники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона, уточняется в сообщении.
Пожарный автомобиль - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
В Кургане вспыхнул пожар в квартире, где мальчик зажег свечи для торта
18 октября, 19:28
 
