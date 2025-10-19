В Челябинске потушили пожар в мебельном цехе

Сотрудники МЧС России ликвилдируют пожар в цехе по производству мебели в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 19 окт – РИА Новости. Пожарные в Челябинске ликвидировали возгорание мебельного цеха на площади 150 "квадратов", никто не пострадал, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.

По данным пресс-центра, на улице Кожзаводская в цехе по производству мебели произошло возгорание. На момент ЧП в здании людей не было.

"Пожар локализован, открытое горение ликвидировано на площади 150 квадратных метров, отбита угроза его распространения" , - говорится в сообщении