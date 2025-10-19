https://ria.ru/20251019/burjatija-2049205149.html
В Бурятии у шести сотрудников школы выявили норовирус
В Бурятии у шести сотрудников школы и 15 детей выявили норовирус
ВЛАДИВОСТОК, 19 окт - РИА Новости. Норовирус выявили у шести сотрудников и 15 детей в Ново-Онохойской школе в Бурятии, проводится проверка, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Республике Бурятии Вероника Штыкина.
"Происшествие зафиксировано в Ново-Онохойской школе, где выявлено массовое заражение норовирусом. На текущий момент подтверждённый диагноз "норовирус" установлен у шести сотрудников и 15 детей образовательного учреждения", - написала Штыкина в своем Telegram-канале
Она отметила, что отслеживает состояние здоровья пострадавших детей. Будут направлены запросы в надзорные органы для проведения всесторонней проверки обстоятельств происшествий.
Прокуратура региона отмечает, что организована проверка по факту заболевания детей в общеобразовательном учреждение в поселке Онохой.
"Предварительно учащиеся переведены до 21 октября 2025 года на дистанционное обучение. Надзорным ведомством будет дана оценка соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства в образовательном учреждении", - сообщает прокуратура.
Ранее в воскресенье власти республики сообщили о вспышке острой кишечной инфекции в Улан-Удэ
. По последним данным регионального минздрава, число заболевших выросло до 49, из них 40 госпитализированы, в том числе 22 ребенка. У 11 заболевших подтвердился сальмонеллез. Следователи возбудили дело по статье, предусматривающей ответственность за сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности потребителей (статья 238 УК РФ
). Представитель Управления Роспотребнадзора
по Республике Бурятия
уточнял РИА Новости, что все заболевшие употребляли готовую продукцию производства ООО "Восток", приобретенную в различных магазинах торговой сети "Николаевский" в Улан-Удэ. На предприятии выявили множество нарушений санитарно-эпидемиологических требований.