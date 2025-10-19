В Бурятии у шести сотрудников школы выявили норовирус

ВЛАДИВОСТОК, 19 окт - РИА Новости. Норовирус выявили у шести сотрудников и 15 детей в Ново-Онохойской школе в Бурятии, проводится проверка, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Республике Бурятии Вероника Штыкина.

"Происшествие зафиксировано в Ново-Онохойской школе, где выявлено массовое заражение норовирусом. На текущий момент подтверждённый диагноз "норовирус" установлен у шести сотрудников и 15 детей образовательного учреждения", - написала Штыкина в своем Telegram-канале

Она отметила, что отслеживает состояние здоровья пострадавших детей. Будут направлены запросы в надзорные органы для проведения всесторонней проверки обстоятельств происшествий.

Прокуратура региона отмечает, что организована проверка по факту заболевания детей в общеобразовательном учреждение в поселке Онохой.

"Предварительно учащиеся переведены до 21 октября 2025 года на дистанционное обучение. Надзорным ведомством будет дана оценка соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства в образовательном учреждении", - сообщает прокуратура.