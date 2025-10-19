Реликвии Будды отправили из Элисты обратно в Индию

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Священные реликвии, связанные с Буддой Шакьямуни, покинули Элисту и отправились в Индию, сообщил в своем Telegram-канале председатель Центрального духовного управления буддистов (ЦДУБ) геше Йонтен (Сергей Киришов).
"Самолет ВВС Индии со священными реликвиями Будды Шакьямуни на борту покинул аэропорт Элисты. Реликвии отправились домой. Это была счастливая священная неделя", - сообщил геше Йонтен.
Реликвии, связанные с Буддой Шакьямуни, привезли в Россию из Индии впервые 11 октября, они были доступны для верующих в Центральном хуруле Калмыкии "Золотая обитель Будды Шакьямуни" с 12 по 18 октября, сообщил ранее Telegram-канал хурула. Артефакты, напомнили в хуруле, обнаружили в 1898 году в Пипрахве (индийский штат Уттар-Прадеш).
После земной смерти тело Будды было кремировано, его прах был собран и разделен между различными общинами. Среди них была община Будды под названием Сакья с центром в Капилавасту (ныне в районе Сиддхартхнагар в индийском штате Уттар-Прадеш). В 1898 году при раскопках там были обнаружены гроб с надписью о том, что в нем находились реликвии Будды, и фрагменты костей, которые ныне считаются одной из самых священных реликвий буддизма. В настоящее время они хранятся в Национальном музее Индии.
