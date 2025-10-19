Рейтинг@Mail.ru
Реликвии Будды отправили из Элисты обратно в Индию - РИА Новости, 19.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
11:52 19.10.2025 (обновлено: 11:53 19.10.2025)
https://ria.ru/20251019/budda-2049191664.html
Реликвии Будды отправили из Элисты обратно в Индию
Реликвии Будды отправили из Элисты обратно в Индию - РИА Новости, 19.10.2025
Реликвии Будды отправили из Элисты обратно в Индию
Священные реликвии, связанные с Буддой Шакьямуни, покинули Элисту и отправились в Индию, сообщил в своем Telegram-канале председатель Центрального духовного... РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T11:52:00+03:00
2025-10-19T11:53:00+03:00
религия
индия
элиста
уттар-прадеш
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0b/2047723110_0:333:3000:2020_1920x0_80_0_0_5620a027d9915cf518f04d843fd25ff3.jpg
https://ria.ru/20240523/budda-1947835056.html
https://ria.ru/20221230/shokoladka-1842545878.html
индия
элиста
уттар-прадеш
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0b/2047723110_76:0:2807:2048_1920x0_80_0_0_969cafcf49802811df2e18f82e9e67fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
индия, элиста, уттар-прадеш
Религия, Индия, Элиста, Уттар-Прадеш
Реликвии Будды отправили из Элисты обратно в Индию

Реликвии Будды Шакьямуни отправили из Элисты обратно в Индию

© РИА Новости / Виталий Катышкин | Перейти в медиабанкРеликвии Будды Шакьямуни - реликвии Капилавасту выставлены в храме "Золотая обитель Будды Шакьямуни" в Элисте
Реликвии Будды Шакьямуни - реликвии Капилавасту выставлены в храме Золотая обитель Будды Шакьямуни в Элисте - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© РИА Новости / Виталий Катышкин
Перейти в медиабанк
Реликвии Будды Шакьямуни - реликвии Капилавасту выставлены в храме "Золотая обитель Будды Шакьямуни" в Элисте. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Священные реликвии, связанные с Буддой Шакьямуни, покинули Элисту и отправились в Индию, сообщил в своем Telegram-канале председатель Центрального духовного управления буддистов (ЦДУБ) геше Йонтен (Сергей Киришов).
"Самолет ВВС Индии со священными реликвиями Будды Шакьямуни на борту покинул аэропорт Элисты. Реликвии отправились домой. Это была счастливая священная неделя", - сообщил геше Йонтен.
Председатель Центрального духовного управления буддистов геше Йонтен - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
Лама рассказал, что происходит в день рождения Будды
23 мая 2024, 11:19
Реликвии, связанные с Буддой Шакьямуни, привезли в Россию из Индии впервые 11 октября, они были доступны для верующих в Центральном хуруле Калмыкии "Золотая обитель Будды Шакьямуни" с 12 по 18 октября, сообщил ранее Telegram-канал хурула. Артефакты, напомнили в хуруле, обнаружили в 1898 году в Пипрахве (индийский штат Уттар-Прадеш).
После земной смерти тело Будды было кремировано, его прах был собран и разделен между различными общинами. Среди них была община Будды под названием Сакья с центром в Капилавасту (ныне в районе Сиддхартхнагар в индийском штате Уттар-Прадеш). В 1898 году при раскопках там были обнаружены гроб с надписью о том, что в нем находились реликвии Будды, и фрагменты костей, которые ныне считаются одной из самых священных реликвий буддизма. В настоящее время они хранятся в Национальном музее Индии.
Далай-лама - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
Далай-лама рассказал, как Будда преподнес ему шоколадку
30 декабря 2022, 19:14
 
РелигияИндияЭлистаУттар-Прадеш
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала