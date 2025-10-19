Реликвии Будды доставили в аэропорт Элисты для возвращения в Индию

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Реликвии Будды Шакьямуни доставили в аэропорт Элисты для отправки в Индию после пребывания в России, сообщили в Центральном хуруле Калмыкии "Золотая обитель Будды Шакьямуни".
Реликвии Будды Шакьямуни были доступны для верующих в Центральном хуруле Калмыкии "Золотая обитель Будды Шакьямуни" с 12 по 18 октября.
"Священные реликвии Будды Шакьямуни доставлены в Элистинский аэропорт. С утра в Центральном хуруле прошла торжественная церемония по случаю отбытия святынь в Индию", - сообщил канал хурула в Telegram.
После земной смерти тело Будды было кремировано, его прах был собран и разделен между различными общинами. Среди них была община Будды под названием Сакья с центром в Капилавасту (ныне в районе Сиддхартхнагар в индийском штате Уттар-Прадеш). В 1898 году при раскопках там были обнаружены гроб с надписью о том, что в нем находились реликвии Будды, и фрагменты костей, которые ныне считаются одной из самых священных реликвий буддизма. В настоящее время они хранятся в Национальном музее Индии.
