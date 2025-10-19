Рейтинг@Mail.ru
Реликвии Будды доставили в аэропорт Элисты для возвращения в Индию - РИА Новости, 19.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
11:19 19.10.2025 (обновлено: 11:50 19.10.2025)
https://ria.ru/20251019/budda-2049189042.html
Реликвии Будды доставили в аэропорт Элисты для возвращения в Индию
Реликвии Будды доставили в аэропорт Элисты для возвращения в Индию - РИА Новости, 19.10.2025
Реликвии Будды доставили в аэропорт Элисты для возвращения в Индию
Реликвии Будды Шакьямуни доставили в аэропорт Элисты для отправки в Индию после пребывания в России, сообщили в Центральном хуруле Калмыкии "Золотая обитель... РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T11:19:00+03:00
2025-10-19T11:50:00+03:00
индия
элиста
республика калмыкия
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0b/2047723110_0:333:3000:2020_1920x0_80_0_0_5620a027d9915cf518f04d843fd25ff3.jpg
https://ria.ru/20221230/shokoladka-1842545878.html
https://ria.ru/20240523/budda-1947835056.html
индия
элиста
республика калмыкия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0b/2047723110_76:0:2807:2048_1920x0_80_0_0_969cafcf49802811df2e18f82e9e67fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
индия, элиста, республика калмыкия
Индия, Элиста, Республика Калмыкия, Религия
Реликвии Будды доставили в аэропорт Элисты для возвращения в Индию

Реликвии Будды Шакьямуни доставили в аэропорт Элисты для возвращения в Индию

© РИА Новости / Виталий Катышкин | Перейти в медиабанкРеликвии Будды Шакьямуни - реликвии Капилавасту выставлены в храме "Золотая обитель Будды Шакьямуни" в Элисте
Реликвии Будды Шакьямуни - реликвии Капилавасту выставлены в храме Золотая обитель Будды Шакьямуни в Элисте - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© РИА Новости / Виталий Катышкин
Перейти в медиабанк
Реликвии Будды Шакьямуни - реликвии Капилавасту выставлены в храме "Золотая обитель Будды Шакьямуни" в Элисте. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Реликвии Будды Шакьямуни доставили в аэропорт Элисты для отправки в Индию после пребывания в России, сообщили в Центральном хуруле Калмыкии "Золотая обитель Будды Шакьямуни".
Реликвии Будды Шакьямуни были доступны для верующих в Центральном хуруле Калмыкии "Золотая обитель Будды Шакьямуни" с 12 по 18 октября.
Далай-лама - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
Далай-лама рассказал, как Будда преподнес ему шоколадку
30 декабря 2022, 19:14
"Священные реликвии Будды Шакьямуни доставлены в Элистинский аэропорт. С утра в Центральном хуруле прошла торжественная церемония по случаю отбытия святынь в Индию", - сообщил канал хурула в Telegram.
После земной смерти тело Будды было кремировано, его прах был собран и разделен между различными общинами. Среди них была община Будды под названием Сакья с центром в Капилавасту (ныне в районе Сиддхартхнагар в индийском штате Уттар-Прадеш). В 1898 году при раскопках там были обнаружены гроб с надписью о том, что в нем находились реликвии Будды, и фрагменты костей, которые ныне считаются одной из самых священных реликвий буддизма. В настоящее время они хранятся в Национальном музее Индии.
Председатель Центрального духовного управления буддистов геше Йонтен - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
Лама рассказал, что происходит в день рождения Будды
23 мая 2024, 11:19
 
РелигияИндияЭлистаРеспублика Калмыкия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала