В Бразилии выросло число жертв ДТП с автобусом

БУЭНОС-АЙРЕС, 19 окт - РИА Новости. Число жертв в результате ДТП с автобусом в штате Пернамбуку на востоке Бразилии выросло до 17, сообщил новостной портал G1.

Ранее портал сообщал о 15 погибших.

"По меньшей мере 17 человек погибли", - говорится в сообщении.

G1 ранее сообщал, что автобус перевозил 30 человек. Позже портал уточнил число пассажиров, их было 40.

Трагедия произошла в ночь на субботу. По данным полиции, автобус выехал на встречную полосу и врезался в камни на обочине. Водителю удалось вернуться на прежний курс, но он снова врезался в песчаную насыпь и перевернулся.