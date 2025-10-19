Рейтинг@Mail.ru
В Бразилии выросло число жертв ДТП с автобусом - РИА Новости, 19.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:24 19.10.2025
https://ria.ru/20251019/brazilija-2049155960.html
В Бразилии выросло число жертв ДТП с автобусом
В Бразилии выросло число жертв ДТП с автобусом - РИА Новости, 19.10.2025
В Бразилии выросло число жертв ДТП с автобусом
Число жертв в результате ДТП с автобусом в штате Пернамбуку на востоке Бразилии выросло до 17, сообщил новостной портал G1. РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T00:24:00+03:00
2025-10-19T00:24:00+03:00
в мире
пернамбуку
бразилия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156107/04/1561070435_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_87f5cc7daf41d968f1d9c42fdbddb7fa.jpg
https://ria.ru/20250307/brazilija-2003569511.html
https://ria.ru/20250809/brazilija-2034345755.html
пернамбуку
бразилия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156107/04/1561070435_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5b8997daf5f49ce8310667a618d900e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, пернамбуку, бразилия
В мире, Пернамбуку, Бразилия
В Бразилии выросло число жертв ДТП с автобусом

Число жертв ДТП с автобусом в Бразилии выросло до 17 человек

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПолицейский в Бразилии
Полицейский в Бразилии - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Полицейский в Бразилии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БУЭНОС-АЙРЕС, 19 окт - РИА Новости. Число жертв в результате ДТП с автобусом в штате Пернамбуку на востоке Бразилии выросло до 17, сообщил новостной портал G1.
Ранее портал сообщал о 15 погибших.
Спасатели на месте падения автобуса в овраг в муниципалитете Пиндамоньянгабе, Бразилия - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
В Бразилии автобус упал в овраг, есть погибший и раненые
7 марта, 10:30
"По меньшей мере 17 человек погибли", - говорится в сообщении.
G1 ранее сообщал, что автобус перевозил 30 человек. Позже портал уточнил число пассажиров, их было 40.
Трагедия произошла в ночь на субботу. По данным полиции, автобус выехал на встречную полосу и врезался в камни на обочине. Водителю удалось вернуться на прежний курс, но он снова врезался в песчаную насыпь и перевернулся.
Водитель сообщил полиции, что у автобуса отказала тормозная система, из-за чего он потерял управление.
На месте ДТП с автобусом в штате Мату-Гросу, Бразилия. 9 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
В Бразилии автобус столкнулся с грузовиком, погибли 11 человек
9 августа, 16:59
 
В миреПернамбукуБразилия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала