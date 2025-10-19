https://ria.ru/20251019/brazilija-2049155960.html
В Бразилии выросло число жертв ДТП с автобусом
В Бразилии выросло число жертв ДТП с автобусом
Число жертв в результате ДТП с автобусом в штате Пернамбуку на востоке Бразилии выросло до 17, сообщил новостной портал G1.
БУЭНОС-АЙРЕС, 19 окт - РИА Новости. Число жертв в результате ДТП с автобусом в штате Пернамбуку на востоке Бразилии выросло до 17, сообщил новостной портал G1.
Ранее портал сообщал о 15 погибших.
"По меньшей мере 17 человек погибли", - говорится в сообщении.
G1 ранее сообщал, что автобус перевозил 30 человек. Позже портал уточнил число пассажиров, их было 40.
Трагедия произошла в ночь на субботу. По данным полиции, автобус выехал на встречную полосу и врезался в камни на обочине. Водителю удалось вернуться на прежний курс, но он снова врезался в песчаную насыпь и перевернулся.
Водитель сообщил полиции, что у автобуса отказала тормозная система, из-за чего он потерял управление.