https://ria.ru/20251019/bpla-2049225587.html
В Белгородской области при атаке ВСУ пострадал мирный житель
В Белгородской области при атаке ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 19.10.2025
В Белгородской области при атаке ВСУ пострадал мирный житель
В Белгородской области после атаки беспилотника пострадал механизатор трактора, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T16:57:00+03:00
2025-10-19T16:57:00+03:00
2025-10-19T18:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_4d3db32adf3de158a2a0d1107b735fd3.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_ddd71cf665ec4438e1e6edea53f98f9a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Белгородской области при атаке ВСУ пострадал мирный житель
В Белгородской области при ударе БПЛА по трактору пострадал механизатор
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. В Белгородской области после атаки беспилотника пострадал механизатор трактора, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«
"В районе села Казинка Валуйского округа при ударе дрона по работающему в поле трактору ранен механизатор. В Валуйской ЦРБ мужчине диагностированы минно-взрывная травма и осколочное ранение плеча", — написал он на платформе МAX.
Пострадавшему оказали помощь, он продолжит лечение амбулаторно. Также повреждения получил трактор.
Гладков добавил, что в селе Кукуевка от удара БПЛА повреждена линия электропередачи — в части населенного пункта временно нет света. Аварийные службы приступят к работам после согласования с Минобороны.
В Белгородской области действует режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.