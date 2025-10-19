Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области при атаке ВСУ пострадал мирный житель
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:57 19.10.2025 (обновлено: 18:48 19.10.2025)
В Белгородской области при атаке ВСУ пострадал мирный житель
В Белгородской области при атаке ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 19.10.2025
В Белгородской области при атаке ВСУ пострадал мирный житель
В Белгородской области после атаки беспилотника пострадал механизатор трактора, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 19.10.2025
В Белгородской области при атаке ВСУ пострадал мирный житель

В Белгородской области при ударе БПЛА по трактору пострадал механизатор

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. В Белгородской области после атаки беспилотника пострадал механизатор трактора, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«

"В районе села Казинка Валуйского округа при ударе дрона по работающему в поле трактору ранен механизатор. В Валуйской ЦРБ мужчине диагностированы минно-взрывная травма и осколочное ранение плеча", — написал он на платформе МAX.

Пострадавшему оказали помощь, он продолжит лечение амбулаторно. Также повреждения получил трактор.
Гладков добавил, что в селе Кукуевка от удара БПЛА повреждена линия электропередачи — в части населенного пункта временно нет света. Аварийные службы приступят к работам после согласования с Минобороны.
В Белгородской области действует режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
 
