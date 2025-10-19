Рейтинг@Mail.ru
Российские бойцы спасли женщину и ее дочь из горящего здания в ДНР
Специальная военная операция на Украине
 
19.10.2025
Российские бойцы спасли женщину и ее дочь из горящего здания в ДНР
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ДОНЕЦК, 19 окт — РИА Новости. Бойцы "Южной" группировки войск спасли женщину и ее дочь из горящего здания после артиллерийского обстрела ВСУ в ДНР, рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Мгновенный".
"Прилетел снаряд, и горело здание. Мы услышали крики: "помогите, спасите". И буквально в горящее здание заскакивали, вытаскивали их (женщину и её дочь - ред.) оттуда. Их придавило плитой, дыма было много, но мы вытащили, помогли, спасли их", — поделился боец.
По словам "Мгновенного", все происходило в считанные минуты — помещение было охвачено дымом, а конструкция здания могла обрушиться. Благодаря быстрым действиям бойцов обе пострадавшие были спасены.
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
