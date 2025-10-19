Российские бойцы спасли женщину и ее дочь из горящего здания в ДНР

ДОНЕЦК, 19 окт — РИА Новости. Бойцы "Южной" группировки войск спасли женщину и ее дочь из горящего здания после артиллерийского обстрела ВСУ в ДНР, рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Мгновенный".

"Прилетел снаряд, и горело здание. Мы услышали крики: "помогите, спасите". И буквально в горящее здание заскакивали, вытаскивали их (женщину и её дочь - ред.) оттуда. Их придавило плитой, дыма было много, но мы вытащили, помогли, спасли их", — поделился боец.