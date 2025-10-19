https://ria.ru/20251019/bojtsy-2049243546.html
Российские бойцы спасли женщину и ее дочь из горящего здания в ДНР
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ДОНЕЦК, 19 окт — РИА Новости. Бойцы "Южной" группировки войск спасли женщину и ее дочь из горящего здания после артиллерийского обстрела ВСУ в ДНР, рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Мгновенный".
"Прилетел снаряд, и горело здание. Мы услышали крики: "помогите, спасите". И буквально в горящее здание заскакивали, вытаскивали их (женщину и её дочь - ред.) оттуда. Их придавило плитой, дыма было много, но мы вытащили, помогли, спасли их", — поделился боец.
По словам "Мгновенного", все происходило в считанные минуты — помещение было охвачено дымом, а конструкция здания могла обрушиться. Благодаря быстрым действиям бойцов обе пострадавшие были спасены.