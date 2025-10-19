Бойцы ВС России в Новомихайловке прошли под минным полем ВСУ

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Бойцы ВС России, используя для передвижения в Новомихайловке в ДНР подземную трубу для орошения полей, прошли прямо под минным полем ВСУ, рассказали участники операции.

"Здесь установлено двухрядное минное поле противника, а внизу находится труба, по которой мы действовали. Получается, прошли прямо под минами. Противник вообще этого не ожидал", — сказал заместитель командира инженерного взвода 39-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток" сержант Сергей Крымов в эфире программы "Вести недели" на телеканале "Россия".