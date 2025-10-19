https://ria.ru/20251019/bojtsy-2049227769.html
Бойцы ВС России в Новомихайловке прошли под минным полем ВСУ
2025-10-19T17:22:00+03:00
2025-10-19T17:22:00+03:00
2025-10-19T23:46:00+03:00
Бойцы ВС РФ прошли под минным полем ВСУ, используя подземную трубу
ВС России, используя для передвижения в Новомихайловке в ДНР подземную трубу для орошения полей, прошли прямо под минным полем ВСУ, что позволило застигнуть противника врасплох, рассказали участники операции.
Уникальную операцию бойцы группировки "Восток" провели в декабре 2023 года. Это произошло еще до подобных операций в Авдеевке и Судже.
