Бойцы ВС России в Новомихайловке прошли под минным полем ВСУ - РИА Новости, 19.10.2025
17:22 19.10.2025 (обновлено: 23:46 19.10.2025)
Бойцы ВС России в Новомихайловке прошли под минным полем ВСУ
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Бойцы ВС России, используя для передвижения в Новомихайловке в ДНР подземную трубу для орошения полей, прошли прямо под минным полем ВСУ, рассказали участники операции.
Уникальную операцию с использованием многокилометровой подземной трубы бойцы группировки "Восток" провели в декабре 2023 года. Это произошло еще до подобных операций в Авдеевке и Судже.
"Здесь установлено двухрядное минное поле противника, а внизу находится труба, по которой мы действовали. Получается, прошли прямо под минами. Противник вообще этого не ожидал", — сказал заместитель командира инженерного взвода 39-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток" сержант Сергей Крымов в эфире программы "Вести недели" на телеканале "Россия".
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
Российские военные загрузили почти тонну взрывчатки в подземную трубу в ДНР
