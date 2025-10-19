Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области при атаке дрона погиб боец подразделения "Орлан" - РИА Новости, 19.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:18 19.10.2025 (обновлено: 20:43 19.10.2025)
https://ria.ru/20251019/boets-2049238153.html
В Белгородской области при атаке дрона погиб боец подразделения "Орлан"
В Белгородской области при атаке дрона погиб боец подразделения "Орлан" - РИА Новости, 19.10.2025
В Белгородской области при атаке дрона погиб боец подразделения "Орлан"
При ударе БПЛА в Белгородской области погиб боец подразделения "Орлан", сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T19:18:00+03:00
2025-10-19T20:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044772360_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_90fade1589c81f2c3a9bab75dd68ac92.jpg
https://ria.ru/20251016/muzhchina-2048741538.html
https://ria.ru/20250813/bojtsy-2035111729.html
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044772360_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5920ca872718163dc46a93af15baf468.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Белгородской области при атаке дрона погиб боец подразделения "Орлан"

Гладков: в Белгородской области при атаке дрона ВСУ погиб боец "Орлана"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России в зоне проведения СВО
Военнослужащий ВС России в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС России в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. При ударе БПЛА в Белгородской области погиб боец подразделения "Орлан", сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«
"При выполнении боевого задания в селе Борисовка Волоконовского района в результате атаки FPV-дрона погиб один и ранены четыре бойца подразделения "Орлан", — написал он.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
Под Белгородом погиб мужчина, доставлявший из Москвы гумпомощь
16 октября, 23:26
Губернатор отметил, что троих бойцов доставили в Валуйскую ЦРБ, еще одного — в Волоконовскую ЦРБ. Раненым оказывают вся необходимую помощь.
Специализированное государственное унитарное предприятие (СГУП) "Орлан" взаимодействует с Росгвардией и выполняет задачи по защите населения и важных объектов на территории области.
Украинские боевики ежедневно обстреливают населенные пункты в приграничных российских регионах.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
Пятеро бойцов белгородского "Орлана" ранены при выполнении служебных задач
13 августа, 19:55
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала