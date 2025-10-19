https://ria.ru/20251019/boets-2049238153.html
В Белгородской области при атаке дрона погиб боец подразделения "Орлан"
В Белгородской области при атаке дрона погиб боец подразделения "Орлан" - РИА Новости, 19.10.2025
В Белгородской области при атаке дрона погиб боец подразделения "Орлан"
При ударе БПЛА в Белгородской области погиб боец подразделения "Орлан", сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T19:18:00+03:00
2025-10-19T19:18:00+03:00
2025-10-19T20:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044772360_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_90fade1589c81f2c3a9bab75dd68ac92.jpg
https://ria.ru/20251016/muzhchina-2048741538.html
https://ria.ru/20250813/bojtsy-2035111729.html
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044772360_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5920ca872718163dc46a93af15baf468.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Белгородской области при атаке дрона погиб боец подразделения "Орлан"
Гладков: в Белгородской области при атаке дрона ВСУ погиб боец "Орлана"