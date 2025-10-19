В Белгородской области при атаке БПЛА на автомобиль пострадал мирный житель

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Водитель ранен после атаки беспилотника на автомобиль, стоящий на обочине, в Волоконовском районе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Губернатор добавил, что мужчина с осколочным ранением ноги доставлен в Валуйскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказана, лечение он продолжит амбулаторно.