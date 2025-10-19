https://ria.ru/20251019/bespilotnik-2049248028.html
В Белгородской области при атаке БПЛА на автомобиль пострадал мирный житель
Водитель ранен после атаки беспилотника на автомобиль, стоящий на обочине, в Волоконовском районе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 19.10.2025
белгородская область
Гладков: водитель ранен из-за атаки БПЛА в Белгородской области