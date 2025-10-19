https://ria.ru/20251019/bespilotnik-2049170629.html
В Оренбуржье при попытке атаки БПЛА пострадала инфраструктура завода
В Оренбуржье при попытке атаки БПЛА пострадала инфраструктура завода - РИА Новости, 19.10.2025
В Оренбуржье при попытке атаки БПЛА пострадала инфраструктура завода
При попытке атаки дрона на Оренбуржье частично пострадала инфраструктура газзавода, сообщил губернатор области Евгений Солнцев в Telegram-канале. РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T06:06:00+03:00
2025-10-19T06:06:00+03:00
2025-10-19T06:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
оренбургская область
евгений солнцев
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/21441/58/214415814_6:98:2413:1452_1920x0_80_0_0_963e56a35d75337b0429619f6d99db82.jpg
https://ria.ru/20251019/svo-2049162570.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
оренбургская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/21441/58/214415814_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_ad80d211c906a45c252835d1b4870848.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, оренбургская область, евгений солнцев, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Оренбургская область, Евгений Солнцев, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Оренбуржье при попытке атаки БПЛА пострадала инфраструктура завода
В Оренбуржье при попытке атаки БПЛА вспыхнул пожар в цехе Газзавода