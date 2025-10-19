Рейтинг@Mail.ru
В Оренбуржье при попытке атаки БПЛА пострадала инфраструктура завода
19.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
06:06 19.10.2025 (обновлено: 06:40 19.10.2025)
В Оренбуржье при попытке атаки БПЛА пострадала инфраструктура завода
При попытке атаки дрона на Оренбуржье частично пострадала инфраструктура газзавода, сообщил губернатор области Евгений Солнцев в Telegram-канале. РИА Новости, 19.10.2025
УФА, 19 окт — РИА Новости. При попытке атаки дрона на Оренбуржье частично пострадала инфраструктура газзавода, сообщил губернатор области Евгений Солнцев в Telegram-канале.
"Беспилотники ВСУ предприняли попытку атаки еще одного промышленного объекта региона. Частично пострадала инфраструктура газзавода", — написал он.
По словам главы региона, также началось возгорание одного из цехов. На устранение последствий направили все экстренные службы. Пожарные расчеты МЧС и ОТП РСЧС тушат огонь.
"Пострадавших среди сотрудников предприятия нет. Угрозы населенному пункту объект не несет", — заключил Солнцев.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
