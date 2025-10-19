Министр нацбезопасности Израиля призвал возобновить боевые действия в Газе

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 окт – РИА Новости. Крайне правый министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир призвал премьера Биньямина Нетаньяху возобновить полноценные боевые действия в секторе Газа после нарушения режима прекращения огня в анклаве.

"Я призываю премьер-министра отдать приказ Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) о полноценном возобновлении боевых действий в секторе в полную силу. Ложные иллюзии, что ХАМАС изменит свою позицию или даже будет соблюдать подписанное им соглашение, как и ожидалось, оказываются опасными для нашей безопасности. Неонацистскую террористическую организацию необходимо уничтожить полностью — и чем скорее, тем лучше", - заявил Бен-Гвир в своем Telegram-канале.

Другой крайне-правый политик из правящей коалиции Нетаньяху , министр финансов Бецалель Смотрич после инцидента написал в социальной сети X - "война!".

В воскресенье гостелерадиокомпания Kan сообщила, что палестинские боевики пересекли линию в районе Бейт-Хануна, за которую по условиям соглашения были отведены израильские войска. Израильские силы в ответ нанесли авиаудар по радикалам, так как сочли их действия угрозой своей безопасности.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС вступило в силу 10 октября.

Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Израиль, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в анклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки.