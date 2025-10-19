Рейтинг@Mail.ru
Министр нацбезопасности Израиля призвал возобновить боевые действия в Газе - РИА Новости, 19.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:13 19.10.2025 (обновлено: 13:38 19.10.2025)
https://ria.ru/20251019/ben-gvir-2049199564.html
Министр нацбезопасности Израиля призвал возобновить боевые действия в Газе
Министр нацбезопасности Израиля призвал возобновить боевые действия в Газе - РИА Новости, 19.10.2025
Министр нацбезопасности Израиля призвал возобновить боевые действия в Газе
Крайне правый министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир призвал премьера Биньямина Нетаньяху возобновить полноценные боевые действия в секторе... РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T13:13:00+03:00
2025-10-19T13:38:00+03:00
обострение палестино-израильского конфликта
армия обороны израиля (цахал)
хамас
биньямин нетаньяху
израиль
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/06/1925735577_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d22a16e2818c970b3b45fdbe571f996a.jpg
https://ria.ru/20251018/hamas-2049152587.html
https://ria.ru/20251019/konflikt-1915630213.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/06/1925735577_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2013926a311774bb82958133de54055e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
обострение палестино-израильского конфликта, армия обороны израиля (цахал), хамас, биньямин нетаньяху, израиль, в мире
Обострение палестино-израильского конфликта, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), ХАМАС, Биньямин Нетаньяху, Израиль, В мире
Министр нацбезопасности Израиля призвал возобновить боевые действия в Газе

Министр нацбезопасности Израиля Бен-Гвир призвал возобновить бои в Газе

© AP Photo / Ohad Zwigenberg Итамар Бен-Гвир
 Итамар Бен-Гвир - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕЛЬ-АВИВ, 19 окт – РИА Новости. Крайне правый министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир призвал премьера Биньямина Нетаньяху возобновить полноценные боевые действия в секторе Газа после нарушения режима прекращения огня в анклаве.
"Я призываю премьер-министра отдать приказ Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) о полноценном возобновлении боевых действий в секторе в полную силу. Ложные иллюзии, что ХАМАС изменит свою позицию или даже будет соблюдать подписанное им соглашение, как и ожидалось, оказываются опасными для нашей безопасности. Неонацистскую террористическую организацию необходимо уничтожить полностью — и чем скорее, тем лучше", - заявил Бен-Гвир в своем Telegram-канале.
Флаг движения ХАМАС - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
ХАМАС назвало решение Израиля не открывать КПП нарушением
18 октября, 23:20
Другой крайне-правый политик из правящей коалиции Нетаньяху, министр финансов Бецалель Смотрич после инцидента написал в социальной сети X - "война!".
В воскресенье гостелерадиокомпания Kan сообщила, что палестинские боевики пересекли линию в районе Бейт-Хануна, за которую по условиям соглашения были отведены израильские войска. Израильские силы в ответ нанесли авиаудар по радикалам, так как сочли их действия угрозой своей безопасности.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС вступило в силу 10 октября.
Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Израиль, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в анклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки.
В настоящее время палестинское движение ХАМАС возвращает Израилю останки заложников, погибших в плену. По условиям соглашения, палестинская сторона должна вернуть Израилю все оставшиеся в ее руках 28 тел, однако на данный момент были возвращены и опознаны лишь 12 тел заложников.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
Обострение палестино-израильского конфликтаАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)ХАМАСБиньямин НетаньяхуИзраильВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала