Рейтинг@Mail.ru
В Белоруссии заявили о работе по установлению контактов с властями Украины - РИА Новости, 19.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:54 19.10.2025
https://ria.ru/20251019/belorussija-2049250747.html
В Белоруссии заявили о работе по установлению контактов с властями Украины
В Белоруссии заявили о работе по установлению контактов с властями Украины - РИА Новости, 19.10.2025
В Белоруссии заявили о работе по установлению контактов с властями Украины
Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что ведется работа по установлению контактов с властями Украины, позиция Минска заключается в том, что нужно... РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T21:54:00+03:00
2025-10-19T21:54:00+03:00
в мире
белоруссия
украина
минск
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745996815_0:246:3072:1974_1920x0_80_0_0_7de740042b3dbcd734305765bc9a6c6a.jpg
https://ria.ru/20251014/lukashenko-2048144865.html
белоруссия
украина
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745996815_27:0:2759:2048_1920x0_80_0_0_3c70d8f2079b4b1b1e4df32fe98179d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, украина, минск, владимир зеленский
В мире, Белоруссия, Украина, Минск, Владимир Зеленский
В Белоруссии заявили о работе по установлению контактов с властями Украины

В КГБ Белоруссии заявили о необходимости находить консенсус с властями Украины

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкЗдание КГБ на проспекте Независимости в Минске
Здание КГБ на проспекте Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Здание КГБ на проспекте Независимости в Минске. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 19 окт – РИА Новости. Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что ведется работа по установлению контактов с властями Украины, позиция Минска заключается в том, что нужно встречаться и находить консенсус.
"В этом отношении есть позиция, что необходимо встречаться и в этой сложнейшей обстановке находить консенсус. Эта работа тоже ведется. Конечно, это зависит от украинской стороны", - сказал Тертель телеканалу "Беларусь 1", комментируя наличие контактов по линии спецслужб и отвечая на вопрос о работе в связи с "сигналом президента Белоруссии о готовности разговаривать с Владимиром Зеленским".
Он утвердительно ответил на вопрос о том, ведется ли работа в этом направлении.
Глава КГБ подчеркнул, что президент Белоруссии работает максимально на то, чтобы стабилизировать ситуацию в регионе и чтобы был найден баланс интересов сторон в этой непростой ситуации, которая имеет тенденцию к обострению.
"Убежден, что только путем тихих и спокойных переговоров, поиска компромисса мы можем уладить ситуацию", - добавил он.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Никакие "Томагавки" не решат конфликт на Украине, заявил Лукашенко
14 октября, 12:15
 
В миреБелоруссияУкраинаМинскВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала