В Белоруссии заявили о работе по установлению контактов с властями Украины
Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что ведется работа по установлению контактов с властями Украины, позиция Минска заключается в том, что нужно... РИА Новости, 19.10.2025
В Белоруссии заявили о работе по установлению контактов с властями Украины
МИНСК, 19 окт – РИА Новости. Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что ведется работа по установлению контактов с властями Украины, позиция Минска заключается в том, что нужно встречаться и находить консенсус.
"В этом отношении есть позиция, что необходимо встречаться и в этой сложнейшей обстановке находить консенсус. Эта работа тоже ведется. Конечно, это зависит от украинской стороны", - сказал Тертель телеканалу "Беларусь 1", комментируя наличие контактов по линии спецслужб и отвечая на вопрос о работе в связи с "сигналом президента Белоруссии
о готовности разговаривать с Владимиром Зеленским
".
Он утвердительно ответил на вопрос о том, ведется ли работа в этом направлении.
Глава КГБ подчеркнул, что президент Белоруссии работает максимально на то, чтобы стабилизировать ситуацию в регионе и чтобы был найден баланс интересов сторон в этой непростой ситуации, которая имеет тенденцию к обострению.
"Убежден, что только путем тихих и спокойных переговоров, поиска компромисса мы можем уладить ситуацию", - добавил он.