Байден появился на публике впервые с начала лечения от рака

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Экс-президент США Джо Байден впервые появился на публике с тех пор, как стало известно о прохождении им курса лучевой терапии от рака предстательной железы, сообщает газета New York Post.
На прошлой неделе издание Washington Post со ссылкой на близкие к Байдену источники информировало, что бывший президент США проходит лучевую и гормональную терапию в рамках лечения рака предстательной железы. Телеканал CBS со ссылкой на источник сообщал, что Байден на фоне терапии от рака предстательной железы чувствует себя хорошо и реагирует на лечение.
"Заметно болезненный Джо Байден впервые появился на публике с тех пор, как появилась информация о том, что он проходит курс лучевой терапии от рака предстательной железы. Он посетил вечернюю мессу в церкви Святого Иосифа на Брендивайне, римско-католической церкви, которую он часто посещает уже несколько десятилетий", - говорится в сообщении.
Как пишет издание, Байден шёл медленно и опирался на женщину для поддержки, при этом его супруга Джилл не сопровождала его на службу. Отмечается, что у экс-президента США также всё ещё виден большой шрам над правым глазом от недавней операции по поводу рака кожи.
Ранее онколог Эзекиэль Эмануэль в интервью газете Washington Post предположил, что агрессивная форма рака простаты у Байдена, вероятно, развивалась с начала его президентского срока в 2021 году. Как отметило издание, подобные заявления вызвали в США волну новых подозрений в сокрытии диагноза. В частности, критику вызвало заключение врача Белого дома от февраля 2024 года, где утверждалось, что здоровье Байдена "в порядке", а каких-либо проблем с предстательной железой не зафиксировано.
