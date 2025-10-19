Рейтинг@Mail.ru
Байден появился на публике впервые с начала лечения от рака - РИА Новости, 19.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:41 19.10.2025 (обновлено: 13:52 19.10.2025)
https://ria.ru/20251019/bayden--2049202037.html
Байден появился на публике впервые с начала лечения от рака
Байден появился на публике впервые с начала лечения от рака - РИА Новости, 19.10.2025
Байден появился на публике впервые с начала лечения от рака
Экс-президент США Джо Байден впервые появился на публике с тех пор, как стало известно о прохождении им курса лучевой терапии от рака предстательной железы,... РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T13:41:00+03:00
2025-10-19T13:52:00+03:00
в мире
сша
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/13/2049203156_54:0:2513:1383_1920x0_80_0_0_6f22198a144484651b62e340467706e9.jpg
https://ria.ru/20251011/bayden--2047697922.html
https://ria.ru/20251014/bayden-2048094702.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/13/2049203156_437:0:2281:1383_1920x0_80_0_0_1ca39a5297bd78d0d5178328e43da59f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, джо байден
В мире, США, Джо Байден
Байден появился на публике впервые с начала лечения от рака

Экс-президент США Байден появился на публике впервые с начала лечения от рака

Экс-президент США Джо Байден посетил субботнюю вечернюю мессу в церкви Святого Иосифа на Брендивайне в Уилмингтоне, штат Делавэр. Кадр видео
Экс-президент США Джо Байден посетил субботнюю вечернюю мессу в церкви Святого Иосифа на Брендивайне в Уилмингтоне, штат Делавэр. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
Экс-президент США Джо Байден посетил субботнюю вечернюю мессу в церкви Святого Иосифа на Брендивайне в Уилмингтоне, штат Делавэр. Кадр видео
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Экс-президент США Джо Байден впервые появился на публике с тех пор, как стало известно о прохождении им курса лучевой терапии от рака предстательной железы, сообщает газета New York Post.
На прошлой неделе издание Washington Post со ссылкой на близкие к Байдену источники информировало, что бывший президент США проходит лучевую и гормональную терапию в рамках лечения рака предстательной железы. Телеканал CBS со ссылкой на источник сообщал, что Байден на фоне терапии от рака предстательной железы чувствует себя хорошо и реагирует на лечение.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
WP: Байден до сих пор огорчен, что его вынудили выйти из предвыборной гонки
11 октября, 14:28
"Заметно болезненный Джо Байден впервые появился на публике с тех пор, как появилась информация о том, что он проходит курс лучевой терапии от рака предстательной железы. Он посетил вечернюю мессу в церкви Святого Иосифа на Брендивайне, римско-католической церкви, которую он часто посещает уже несколько десятилетий", - говорится в сообщении.
Как пишет издание, Байден шёл медленно и опирался на женщину для поддержки, при этом его супруга Джилл не сопровождала его на службу. Отмечается, что у экс-президента США также всё ещё виден большой шрам над правым глазом от недавней операции по поводу рака кожи.
Ранее онколог Эзекиэль Эмануэль в интервью газете Washington Post предположил, что агрессивная форма рака простаты у Байдена, вероятно, развивалась с начала его президентского срока в 2021 году. Как отметило издание, подобные заявления вызвали в США волну новых подозрений в сокрытии диагноза. В частности, критику вызвало заключение врача Белого дома от февраля 2024 года, где утверждалось, что здоровье Байдена "в порядке", а каких-либо проблем с предстательной железой не зафиксировано.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Байден похвалил Трампа и его команду
14 октября, 05:37
 
В миреСШАДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала