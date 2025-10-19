Рейтинг@Mail.ru
В АСЕАН заинтересованы в визите Путина в регион - РИА Новости, 19.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:19 19.10.2025
https://ria.ru/20251019/asean-2049172870.html
В АСЕАН заинтересованы в визите Путина в регион
В АСЕАН заинтересованы в визите Путина в регион - РИА Новости, 19.10.2025
В АСЕАН заинтересованы в визите Путина в регион
Предприниматели и власти стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) очень заинтересованы в визите в свой регион президента РФ Владимира Путина,... РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T07:19:00+03:00
2025-10-19T07:19:00+03:00
в мире
россия
малайзия
владимир путин
ассоциация государств юго-восточной азии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803687574_0:845:2048:1997_1920x0_80_0_0_279c535ac02efc4479083047fb70cb01.jpg
https://ria.ru/20251001/putin-2045543153.html
https://ria.ru/20250904/rossiya-2039677928.html
россия
малайзия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803687574_0:653:2048:2189_1920x0_80_0_0_11dc9f9dcc48d824ba7e027b13404919.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, малайзия, владимир путин, ассоциация государств юго-восточной азии
В мире, Россия, Малайзия, Владимир Путин, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии
В АСЕАН заинтересованы в визите Путина в регион

Поляков: власти и бизнес стран АСЕАН хотели бы визита Путина в регион

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Предприниматели и власти стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) очень заинтересованы в визите в свой регион президента РФ Владимира Путина, приглашенного, в частности, в Малайзию - председателя ассоциации в 2025 году, сказал в разговоре с РИА Новости председатель Делового совета "Россия-АСЕАН" Иван Поляков.
"Бизнес и политическое руководство стран АСЕАН давно хотят, чтобы состоялся визит нашего президента в регион. Точно знаем из официальных источников, что малайзийское руководство приглашало рассмотреть возможность побывать в этой стране в любом удобном ему формате, будь то саммит АСЕАН, Восточноазиатский саммит или любой иной", - сказал он агентству на полях форума "Российская энергетическая неделя".
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Филиппины пригласят Путина на саммит АСЕАН и ждут его приезда, заявил посол
1 октября, 05:02
Он подчеркнул, что президент России пользуется очень большим уважением в странах, входящих в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии.
Саммит АСЕАН пройдет в Малайзии 26-28 октября 2025 года.
РИА Новости выступило информационным партнером Российской энергетической недели-2025.
Министр финансов и доходов Республики Союз Мьянма Кан Зо во время сессии Россия – АСЕАН на полях ВЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Глава Минфина Мьянмы отметил отношение России к странам блока АСЕАН
4 сентября, 14:51
 
В миреРоссияМалайзияВладимир ПутинАссоциация государств Юго-Восточной Азии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала