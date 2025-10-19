https://ria.ru/20251019/asean-2049172870.html
В АСЕАН заинтересованы в визите Путина в регион
В АСЕАН заинтересованы в визите Путина в регион - РИА Новости, 19.10.2025
В АСЕАН заинтересованы в визите Путина в регион
Предприниматели и власти стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) очень заинтересованы в визите в свой регион президента РФ Владимира Путина,... РИА Новости, 19.10.2025
Поляков: власти и бизнес стран АСЕАН хотели бы визита Путина в регион
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Предприниматели и власти стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) очень заинтересованы в визите в свой регион президента РФ Владимира Путина, приглашенного, в частности, в Малайзию - председателя ассоциации в 2025 году, сказал в разговоре с РИА Новости председатель Делового совета "Россия-АСЕАН" Иван Поляков.
"Бизнес и политическое руководство стран АСЕАН давно хотят, чтобы состоялся визит нашего президента в регион. Точно знаем из официальных источников, что малайзийское руководство приглашало рассмотреть возможность побывать в этой стране в любом удобном ему формате, будь то саммит АСЕАН, Восточноазиатский саммит или любой иной", - сказал он агентству на полях форума "Российская энергетическая неделя".
Он подчеркнул, что президент России
пользуется очень большим уважением в странах, входящих в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии
.
Саммит АСЕАН пройдет в Малайзии
26-28 октября 2025 года.
