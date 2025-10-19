Глава делового совета рассказал о перспективе членства Тимора в АСЕАН

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Получение Восточным Тимором членства в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) станет предпосылкой для развития экономических и других отношений России с этим государством, высказал мнение в разговоре с РИА Новости председатель Делового совета "Россия-АСЕАН" Иван Поляков.
Ранее президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта в интервью РИА Новости рассказал, что у страны отсутствуют торговые отношения с Россией. Как добавил глава государства, восточнотиморская сторона была бы рад покупать российские товары. Как ожидается, это государство Юго-Восточной Азии официально станет членом АСЕАН на саммите ассоциации 26 октября.
"Это решение - готовящееся и запланированное - вне всяких сомнений станет очень серьезной предпосылкой к тому, чтобы наши отношения в экономической и не только сферах начали интенсивно развиваться", - сказал РИА Новости Иван Поляков.
Как отметил собеседник, у АСЕАН, куда собирается войти Восточный Тимор, уже есть устоявшиеся связи с Россией и с Евразийским экономическим союзом в целом.
Саммит АСЕАН пройдет в Малайзии 26-28 октября 2025 года.
