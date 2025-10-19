Глава делового совета рассказал о перспективе членства Тимора в АСЕАН

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Получение Восточным Тимором членства в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) станет предпосылкой для развития экономических и других отношений России с этим государством, высказал мнение в разговоре с РИА Новости председатель Делового совета "Россия-АСЕАН" Иван Поляков.

"Это решение - готовящееся и запланированное - вне всяких сомнений станет очень серьезной предпосылкой к тому, чтобы наши отношения в экономической и не только сферах начали интенсивно развиваться", - сказал РИА Новости Иван Поляков.