Суд арестовал мужчину, обвиняемого в организации похищения бывшей жены

МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Суд Москвы заключил под стражу фигуранта уголовного дела о похищении женщины, 62-летнему мужчине предъявлено обвинение в организации приготовления похищения бывшей супруги ради переоформления ее имущества на свое имя в городе Уфе Башкирии, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Суд заключил под стражу фигуранта уголовного дела о похищении женщины, 62-летнему мужчине предъявлено обвинение в организации приготовления похищения бывшей супруги из корыстный побуждений", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что на судебном заседании мужчина возражал против избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, в октябре 2025 года обвиняемый с целью переоформления имущества бывшей супруги на свое имя решил похитить ее в городе Уфе . В Москве он начал поиски исполнителей, готовых на похищение за вознаграждение. О планируемом преступлении стало известно сотрудникам правоохранительных органов.

"9 октября 2025 года на автозаправочной станции на Алтуфьевском шоссе правоохранители, действуя в рамках оперативно-розыскного мероприятия "оперативный эксперимент", встретились с заказчиком похищения и сообщили о своей готовности совершить преступление", - рассказали в ведомстве, отметив, что мужчина перевел "исполнителям" 300 тысяч рублей в качестве предоплаты.

Кроме того, как говорится в сообщении прокуратуры, злоумышленник заявил, что "исполнители" угрозами и насилием должны вынудить потерпевшую написать обязательство по оформлению имущества на его имя. В качестве оплаты за похищение фигурант обещал принадлежащий ему автомобиль BMW стоимостью более шести миллионов рублей.

В октябре заказчик получил информацию о совершенном похищении и прибыл в загородный дом, расположенный в Башкирии, где правоохранители в целях инсценировки находились с его бывшей супругой.