Рейтинг@Mail.ru
Суд арестовал мужчину, обвиняемого в организации похищения бывшей жены - РИА Новости, 19.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:59 19.10.2025
https://ria.ru/20251019/arest-2049211771.html
Суд арестовал мужчину, обвиняемого в организации похищения бывшей жены
Суд арестовал мужчину, обвиняемого в организации похищения бывшей жены - РИА Новости, 19.10.2025
Суд арестовал мужчину, обвиняемого в организации похищения бывшей жены
Суд Москвы заключил под стражу фигуранта уголовного дела о похищении женщины, 62-летнему мужчине предъявлено обвинение в организации приготовления похищения... РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T14:59:00+03:00
2025-10-19T14:59:00+03:00
москва
уфа
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
https://ria.ru/20251004/arest-2046349860.html
https://ria.ru/20250814/fermer-2035242836.html
москва
уфа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, уфа, происшествия
Москва, Уфа, Происшествия
Суд арестовал мужчину, обвиняемого в организации похищения бывшей жены

Суд арестовал мужчину, обвиняемого в организации похищения экс-жены в Башкирии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Суд Москвы заключил под стражу фигуранта уголовного дела о похищении женщины, 62-летнему мужчине предъявлено обвинение в организации приготовления похищения бывшей супруги ради переоформления ее имущества на свое имя в городе Уфе Башкирии, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
"Суд заключил под стражу фигуранта уголовного дела о похищении женщины, 62-летнему мужчине предъявлено обвинение в организации приготовления похищения бывшей супруги из корыстный побуждений", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Мужчина, подозреваемый в похищении ребенка в Балашихе - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
В Балашихе арестовали мужчину, пытавшегося похитить восьмилетнюю девочку
4 октября, 12:57
Отмечается, что на судебном заседании мужчина возражал против избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.
По версии следствия, в октябре 2025 года обвиняемый с целью переоформления имущества бывшей супруги на свое имя решил похитить ее в городе Уфе. В Москве он начал поиски исполнителей, готовых на похищение за вознаграждение. О планируемом преступлении стало известно сотрудникам правоохранительных органов.
"9 октября 2025 года на автозаправочной станции на Алтуфьевском шоссе правоохранители, действуя в рамках оперативно-розыскного мероприятия "оперативный эксперимент", встретились с заказчиком похищения и сообщили о своей готовности совершить преступление", - рассказали в ведомстве, отметив, что мужчина перевел "исполнителям" 300 тысяч рублей в качестве предоплаты.
Кроме того, как говорится в сообщении прокуратуры, злоумышленник заявил, что "исполнители" угрозами и насилием должны вынудить потерпевшую написать обязательство по оформлению имущества на его имя. В качестве оплаты за похищение фигурант обещал принадлежащий ему автомобиль BMW стоимостью более шести миллионов рублей.
В октябре заказчик получил информацию о совершенном похищении и прибыл в загородный дом, расположенный в Башкирии, где правоохранители в целях инсценировки находились с его бывшей супругой.
"После этого мужчина был задержан. Вину он не признал. Расследование уголовного дела на контроле в прокуратуре", - заключили в ведомстве.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
На Алтае фермер похитил женщину, чтобы ее возлюбленный лучше работал
14 августа, 13:31
 
МоскваУфаПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала