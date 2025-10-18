Эксперт предположил цену на золото при сильном росте напряженности

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Цена на золото в мире достигнет 4500 долларов за тройскую унцию уже в 2025 году при сильном росте напряженности, в том числе эскалации торговых войн и конфликтов, считает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов.

Ранее в пятницу цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex в ходе торгов обновила исторический максимум и составила 4 391,69 доллара за тройскую унцию.

"Для того чтобы золото достигло 4500 долларов уже в 2025 году, должно реализоваться одно или несколько условий: смена риторики ФРС (Федеральной резервной системы США - ред.) и ужесточение монетарной политики, эскалация торговых войн в большей степени, чем есть сейчас ... паника на фондовом рынке США, публичный скандал с независимостью ФРС", - заявил РИА Новости аналитик.

Кроме того, повлиять на рост цен на драгметалл может возникновение прямого вооруженного конфликта между крупными державами, схожий эффект будут иметь, например, испытания ядерного оружия, добавил Смирнов

"Общая идея, что напряженность должна быстро и сильно вырасти. В противном случае рост цены золота до 4500 долларов видится возможным лишь в следующем году", - уточнил эксперт.