В Московском зоопарке родились детеныши мокасиновой змеи

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Детеныши мокасиновой змеи родились в Московском зоопарке, в предыдущий раз пополнение у этого вида змей было несколько лет назад, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В террариуме Московского зоопарка родились четыре детеныша медноголового щитомордника — его также называют мокасиновой змеей. <...> Предыдущее пополнение у медноголовых щитомордников было несколько лет назад", — говорится в сообщении.
Отмечается, что событие стало результатом успешной работы специалистов по созданию оптимальных условий содержания рептилий, так как для щитомордников крайне важно поддержание определенного температурного режима, влажности и правильного светового цикла, максимально приближенных к естественным условиям лесов Северной Америки. Также для размножения необходимо обеспечить период сезонных изменений — имитацию зимовки.