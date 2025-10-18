Рейтинг@Mail.ru
В Московском зоопарке родились детеныши мокасиновой змеи
10:20 18.10.2025 (обновлено: 16:10 18.10.2025)
В Московском зоопарке родились детеныши мокасиновой змеи
В Московском зоопарке родились детеныши мокасиновой змеи - РИА Новости, 18.10.2025
В Московском зоопарке родились детеныши мокасиновой змеи
Детеныши мокасиновой змеи родились в Московском зоопарке, в предыдущий раз пополнение у этого вида змей было несколько лет назад, сообщается на сайте мэра и... РИА Новости, 18.10.2025
В Московском зоопарке родились детеныши мокасиновой змеи

В Московском зоопарке впервые за долгое время родились детеныши мокасиновой змеи

Детеныш мокасиновой змеи в Московском зоопарке
© Фото : Пресс-служба Департамента культуры города Москвы
Детеныш мокасиновой змеи в Московском зоопарке
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Детеныши мокасиновой змеи родились в Московском зоопарке, в предыдущий раз пополнение у этого вида змей было несколько лет назад, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В террариуме Московского зоопарка родились четыре детеныша медноголового щитомордника — его также называют мокасиновой змеей. <...> Предыдущее пополнение у медноголовых щитомордников было несколько лет назад", — говорится в сообщении.

Отмечается, что событие стало результатом успешной работы специалистов по созданию оптимальных условий содержания рептилий, так как для щитомордников крайне важно поддержание определенного температурного режима, влажности и правильного светового цикла, максимально приближенных к естественным условиям лесов Северной Америки. Также для размножения необходимо обеспечить период сезонных изменений — имитацию зимовки.
Детеныш островной куфии, родившийся в террариуме Московского зоопарка - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
В Московском зоопарке родился детеныш островной куфии
8 июня, 15:36
8 июня, 15:36
 
Хорошие новости
 
 
