Финский журналист рассказал об угрозах из-за посещения Донбасса
Специальная военная операция на Украине
 
18.10.2025
Финский журналист рассказал об угрозах из-за посещения Донбасса
Финский журналист рассказал об угрозах из-за посещения Донбасса
Финский журналист об угрозах в свой адрес из-за работы в Донбассе
Журналист и общественный деятель Кости Хейсканен из Финляндии, не раз посещавший Донбасс для освещения ситуации там, рассказал РИА Новости об угрозах в свой адрес. Опасно, без конца идут угрозы, что меня надо расстрелять, надо убить. Где я буду, туда прилетит дрон. Все время запугивают и финны, и другие иностранцы, и конечно, украинцы. Ранее он призвал освещать на Западе тему преступлений Киева против мирных жителей.
Финский журналист рассказал об угрозах из-за посещения Донбасса

ЛУГАНСК, 18 окт - РИА Новости. Журналист из Финляндии и общественный деятель Кости Хейсканен, не раз посещавший Донбасс для освещения ситуации там, рассказал РИА Новости об угрозах в свой адрес.
Ранее журналист призвал освещать на Западе тему преступлений Киева против мирных жителей.
"Опасно, без конца идут угрозы, что меня надо расстрелять, надо убить. Где я буду, туда прилетит дрон. Все время запугивают и финны, и другие иностранцы, и конечно, украинцы. И это очень трагично, что не хотят видеть объективный взгляд. Эту историю надо освещать с двух сторон. Но нам не дают рассказывать, про нас пишут гадости. Поэтому это очень важно, что мы видим, Я вижу своими глазами (последствия преступлений Киева против мирных жителей – ред.), документирую это и буду делать документальные фильмы и доносить информацию на разных языках", - заявил журналист, который публикует материалы на различных ресурсах, ориентированных на западную аудиторию.
Команда межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти летом 2024 года при содействии военной комендатуры ЛНР начала работы по извлечению тел из одного из самых крупных массовых захоронений мирных жителей, погибших в 2022 году в результате боевых действий на территории Северодонецка. Офицеры СК России с сотрудниками судебно-экспертного центра также вели работы на месте массового захоронения мирных жителей.
Работы по извлечению тел из массового захоронения мирных жителей, погибших в 2022-м во время боев в Северодонецке в ЛНР - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Более 500 тел могут оставаться в массовом захоронении в Северодонецке
9 октября, 12:13
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевФинляндияДонбассСледственный комитет России (СК РФ)Украина
 
 
