Финский журналист рассказал об угрозах из-за посещения Донбасса

"Опасно, без конца идут угрозы, что меня надо расстрелять, надо убить. Где я буду, туда прилетит дрон. Все время запугивают и финны, и другие иностранцы, и конечно, украинцы. И это очень трагично, что не хотят видеть объективный взгляд. Эту историю надо освещать с двух сторон. Но нам не дают рассказывать, про нас пишут гадости. Поэтому это очень важно, что мы видим, Я вижу своими глазами (последствия преступлений Киева против мирных жителей – ред.), документирую это и буду делать документальные фильмы и доносить информацию на разных языках", - заявил журналист, который публикует материалы на различных ресурсах, ориентированных на западную аудиторию.