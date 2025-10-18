Финский журналист рассказал об угрозах из-за посещения Донбасса

ЛУГАНСК, 18 окт - РИА Новости. Журналист из Финляндии и общественный деятель Кости Хейсканен, не раз посещавший Донбасс для освещения ситуации там, рассказал РИА Новости об угрозах в свой адрес.
Ранее журналист призвал освещать на Западе тему преступлений Киева против мирных жителей.
"Опасно, без конца идут угрозы, что меня надо расстрелять, надо убить. Где я буду, туда прилетит дрон. Все время запугивают и финны, и другие иностранцы, и конечно, украинцы. И это очень трагично, что не хотят видеть объективный взгляд. Эту историю надо освещать с двух сторон. Но нам не дают рассказывать, про нас пишут гадости. Поэтому это очень важно, что мы видим, Я вижу своими глазами (последствия преступлений Киева против мирных жителей – ред.), документирую это и буду делать документальные фильмы и доносить информацию на разных языках", - заявил журналист, который публикует материалы на различных ресурсах, ориентированных на западную аудиторию.
Команда межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти летом 2024 года при содействии военной комендатуры ЛНР начала работы по извлечению тел из одного из самых крупных массовых захоронений мирных жителей, погибших в 2022 году в результате боевых действий на территории Северодонецка. Офицеры СК России с сотрудниками судебно-экспертного центра также вели работы на месте массового захоронения мирных жителей.