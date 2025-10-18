Финский журналист призвал освещать на Западе преступления киевского режима

ЛУГАНСК, 18 окт - РИА Новости. Тему преступлений Киева против мирных жителей, в том числе массовых захоронений мирных жителей, необходимо освещать на Западе, заявил РИА Новости общественный деятель и журналист из Финляндии Кости Хейсканен, не раз посещавший Донбасс для освещения ситуации там.

Он уточнил, что его поразил масштаб массового захоронения в Северодонецке и он планирует об этом рассказать в своем новом фильме.

"Очень важно документировать эти преступления и то, что я сегодня видел, просто поражен, что такие массовые захоронения, и о них на Западе не говорят. Об этом надо обязательно говорить, и надо все эти убийства показывать и рассказывать о них", - сказал журналист.