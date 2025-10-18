Рейтинг@Mail.ru
Финский журналист призвал освещать на Западе преступления киевского режима - РИА Новости, 18.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:45 18.10.2025
Финский журналист призвал освещать на Западе преступления киевского режима
Финский журналист призвал освещать на Западе преступления киевского режима - РИА Новости, 18.10.2025
Финский журналист призвал освещать на Западе преступления киевского режима
Тему преступлений Киева против мирных жителей, в том числе массовых захоронений мирных жителей, необходимо освещать на Западе, заявил РИА Новости общественный... РИА Новости, 18.10.2025
Финский журналист призвал освещать на Западе преступления киевского режима

Финн Хейсканен призвал Запад освещать преступления Киева против мирных жителей

© Фото : Kosti Heiskanen/ВКонтактеФинский журналист Кости Хейсканен
Финский журналист Кости Хейсканен - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© Фото : Kosti Heiskanen/ВКонтакте
Финский журналист Кости Хейсканен . Архивное фото
ЛУГАНСК, 18 окт - РИА Новости. Тему преступлений Киева против мирных жителей, в том числе массовых захоронений мирных жителей, необходимо освещать на Западе, заявил РИА Новости общественный деятель и журналист из Финляндии Кости Хейсканен, не раз посещавший Донбасс для освещения ситуации там.
Команда межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти при содействии Военной комендатуры ЛНР летом 2024 года начала работы по извлечению тел из одного из самых крупных массовых захоронений мирных жителей, погибших в 2022 году в результате боевых действий на территории Северодонецка. Офицеры СК России с сотрудниками судебно-экспертного центра также вели работы на месте массового захоронения мирных жителей.
Работы по извлечению тел из массового захоронения мирных жителей, погибших в 2022-м во время боев в Северодонецке в ЛНР - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Более 500 тел могут оставаться в массовом захоронении в Северодонецке
9 октября, 12:13
"Я уже был во многих местах, где украинцы убивали мирное население, и в Авдеевке был и снял документальный фильм, и езжу на освобожденные территории, Курская область, Белгородская область, в Суджу заходил и зверства эти видел. И конечно, это нужно документировать для западной прессы, потому что я делаю материалы на многих языках, в том числе для русскоязычного населения в Европе. И мы должны показывать, какие зверства творила Украина и о чем Запад, западные журналисты, дипломаты, не говорят", - заявил журналист, который публикует материалы на различных ресурсах, ориентированных на западную аудиторию
Он уточнил, что его поразил масштаб массового захоронения в Северодонецке и он планирует об этом рассказать в своем новом фильме.
"Очень важно документировать эти преступления и то, что я сегодня видел, просто поражен, что такие массовые захоронения, и о них на Западе не говорят. Об этом надо обязательно говорить, и надо все эти убийства показывать и рассказывать о них", - сказал журналист.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Мирошник назвал число россиян, пострадавших от атак ВСУ с февраля 2022 года
17 октября, 11:16
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
