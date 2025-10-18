https://ria.ru/20251018/zhurnalist-2049066261.html
Финский журналист призвал освещать на Западе преступления киевского режима
Финский журналист призвал освещать на Западе преступления киевского режима - РИА Новости, 18.10.2025
Финский журналист призвал освещать на Западе преступления киевского режима
Тему преступлений Киева против мирных жителей, в том числе массовых захоронений мирных жителей, необходимо освещать на Западе, заявил РИА Новости общественный... РИА Новости, 18.10.2025
ЛУГАНСК, 18 окт - РИА Новости. Тему преступлений Киева против мирных жителей, в том числе массовых захоронений мирных жителей, необходимо освещать на Западе, заявил РИА Новости общественный деятель и журналист из Финляндии Кости Хейсканен, не раз посещавший Донбасс для освещения ситуации там.
Команда межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти при содействии Военной комендатуры ЛНР
летом 2024 года начала работы по извлечению тел из одного из самых крупных массовых захоронений мирных жителей, погибших в 2022 году в результате боевых действий на территории Северодонецка
. Офицеры СК России
с сотрудниками судебно-экспертного центра также вели работы на месте массового захоронения мирных жителей.
"Я уже был во многих местах, где украинцы убивали мирное население, и в Авдеевке
был и снял документальный фильм, и езжу на освобожденные территории, Курская область
, Белгородская область
, в Суджу
заходил и зверства эти видел. И конечно, это нужно документировать для западной прессы, потому что я делаю материалы на многих языках, в том числе для русскоязычного населения в Европе
. И мы должны показывать, какие зверства творила Украина
и о чем Запад, западные журналисты, дипломаты, не говорят", - заявил журналист, который публикует материалы на различных ресурсах, ориентированных на западную аудиторию
Он уточнил, что его поразил масштаб массового захоронения в Северодонецке и он планирует об этом рассказать в своем новом фильме.
"Очень важно документировать эти преступления и то, что я сегодня видел, просто поражен, что такие массовые захоронения, и о них на Западе не говорят. Об этом надо обязательно говорить, и надо все эти убийства показывать и рассказывать о них", - сказал журналист.