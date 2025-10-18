СМИ: жители Чернигова возмутились переименованием сквера в честь Трампа

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Жители Чернигова на Украине возмутились переименованием заброшенного сквера "Сказка" в честь президента США Дональда Трампа, сообщает украинское издание "Страна.ua".
Депутаты Черниговского горсовета в четверг проголосовали за переименования сквера "Сказка" в микрорайоне Шерстянка в честь Трампа. В пятницу представитель украинского Института национальной памяти Сергей Бутко раскритиковал переименование сквера, назвав это нарушением законодательства. Он отметил, что, согласно законодательству, в честь физического лица могут называть что угодно только после смерти этого человека.
"Многие жители Чернигова удивились, что сквер в их городе переименовали в честь президента США. В ходе опроса часть жителей района, где расположен сквер, сообщила, что там давно уже не могут гулять дети, потому что за территорией никто не ухаживает, поэтому сперва нужно было облагородить сквер", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.
На сопровождающем публикации видео собеседница отметила, что "жить (в городе - ред.) невозможно, детям играть негде, Шерстянка заброшена".
Украинские власти переименовали улицы в Николаеве
12 октября, 20:57