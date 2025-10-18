Москалькова рассказала о посещении курских жителей, удерживаемых в Сумах

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Представители Международного Комитета Красного Креста (МККК) посещают жителей Курской области, которых удерживают в Сумах, у них есть все необходимое, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.