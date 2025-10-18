Рейтинг@Mail.ru
Москалькова рассказала о посещении курских жителей, удерживаемых в Сумах - РИА Новости, 18.10.2025
12:16 18.10.2025
Москалькова рассказала о посещении курских жителей, удерживаемых в Сумах
Москалькова рассказала о посещении курских жителей, удерживаемых в Сумах - РИА Новости, 18.10.2025
Москалькова рассказала о посещении курских жителей, удерживаемых в Сумах
Представители Международного Комитета Красного Креста (МККК) посещают жителей Курской области, которых удерживают в Сумах, у них есть все необходимое, сообщила... РИА Новости, 18.10.2025
россия
курская область
татьяна москалькова
международный комитет красного креста (мккк)
красный крест
россия
курская область
россия, курская область, татьяна москалькова, международный комитет красного креста (мккк), красный крест
Россия, Курская область, Татьяна Москалькова, Международный комитет Красного Креста (МККК), Красный Крест
Москалькова рассказала о посещении курских жителей, удерживаемых в Сумах

Москалькова: представители МККК посещают удерживаемых в Сумах курских жителей

© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкТатьяна Москалькова
Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в медиабанк
Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Представители Международного Комитета Красного Креста (МККК) посещают жителей Курской области, которых удерживают в Сумах, у них есть все необходимое, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"У нас была встреча с представителями МККК, с главой делегации Красного Креста в России и Республике Беларусь. На встрече обсуждали и курских жителей, нам сообщили, что их посещают, что у них есть все необходимое: вещи, продукты питания, медикаменты", - сказала Москалькова.
Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Всех россиян, удерживаемых в Сумах, вернут домой, заявила Москалькова
13 октября, 15:15
13 октября, 15:15
 
РоссияКурская областьТатьяна МоскальковаМеждународный комитет Красного Креста (МККК)Красный Крест
 
 
