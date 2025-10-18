Во Франции рассказали, как Зеленского унизили на встрече с Трампом

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Вопрос о тоннеле через Берингов пролив, который соединил бы Россию и Аляску, оказался унизительным для Владимира Зеленского, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
"Трамп вдруг обращается к Зеленскому и спрашивает его, что он думает о проекте туннеля между США и Россией! Он одобряет, Зеленский — конечно, нет", — напомнил Филиппо о произошедшем в Белом доме.
Политик считает, что Трамп таким образом высмеивает сторонников войны в Европе и Владимира Зеленского. Он назвал эту сцену "великой".
В пятницу Трамп встретился с Зеленским в Вашингтоне. Телеканал CNN сообщил, что в ходе "прямой и честной" беседы Трамп ясно дал понять Зеленскому: тот не получит дальнобойные ракеты Tomahawk. Кроме того, журналисты отметили, что во время переговоров у Трампа сложилось впечатление, что Зеленский не заинтересован в мирном урегулировании конфликта.
В свою очередь портал Axios назвал переговоры "непростыми", а поведение американского лидера — "жестким". При этом один из источников издания заявил, что "они прошли плохо".