Во Франции рассказали, как Зеленского унизили на встрече с Трампом - РИА Новости, 18.10.2025
22:06 18.10.2025
Во Франции рассказали, как Зеленского унизили на встрече с Трампом
Во Франции рассказали, как Зеленского унизили на встрече с Трампом - РИА Новости, 18.10.2025
Во Франции рассказали, как Зеленского унизили на встрече с Трампом
Вопрос о тоннеле через Берингов пролив, который соединил бы Россию и Аляску, оказался унизительным для Владимира Зеленского, заявил лидер французской партии... РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T22:06:00+03:00
2025-10-18T22:06:00+03:00
в мире
россия
франция
берингов пролив
владимир зеленский
флориан филиппо
патриот
россия
франция
берингов пролив
в мире, россия, франция, берингов пролив, владимир зеленский, флориан филиппо, патриот
В мире, Россия, Франция, Берингов пролив, Владимир Зеленский, Флориан Филиппо, Патриот
Во Франции рассказали, как Зеленского унизили на встрече с Трампом

Политик Филиппо: Трамп унизил Зеленского вопросом про Аляску

© AP Photo / Alex BrandonВладимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом
Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Вопрос о тоннеле через Берингов пролив, который соединил бы Россию и Аляску, оказался унизительным для Владимира Зеленского, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
"Трамп вдруг обращается к Зеленскому и спрашивает его, что он думает о проекте туннеля между США и Россией! Он одобряет, Зеленский — конечно, нет", — напомнил Филиппо о произошедшем в Белом доме.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
"Пытаются сорвать саммит". На Западе забеспокоились после слов Зеленского
Вчера, 20:45
Политик считает, что Трамп таким образом высмеивает сторонников войны в Европе и Владимира Зеленского. Он назвал эту сцену "великой".
В пятницу Трамп встретился с Зеленским в Вашингтоне. Телеканал CNN сообщил, что в ходе "прямой и честной" беседы Трамп ясно дал понять Зеленскому: тот не получит дальнобойные ракеты Tomahawk. Кроме того, журналисты отметили, что во время переговоров у Трампа сложилось впечатление, что Зеленский не заинтересован в мирном урегулировании конфликта.
В свою очередь портал Axios назвал переговоры "непростыми", а поведение американского лидера — "жестким". При этом один из источников издания заявил, что "они прошли плохо".
Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
"Полная безнадега". В Италии высказались о провале Зеленского в Белом доме
Вчера, 17:07
 
В миреРоссияФранцияБерингов проливВладимир ЗеленскийФлориан ФилиппоПатриот
 
 
