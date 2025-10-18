На Западе рассказали, как Зеленский нахамил Трампу в Белом доме

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский попытался упрекнуть Дональда Трампа при разговоре о Владимире Путине, пишет Daily Mail.
"Зеленский выступил с резким упреком из-за оценки Дональдом Трампом украинского конфликта, настаивая на том, что "Путин не хочет мира", даже несмотря на то, что американский президент продолжал выражать уверенность в том, что начало мирных переговоров уже близко", — отмечается в материале.
"Я думаю, что президент Путин хочет положить конец войне. <...> Зеленский хочет положить этому конец. Теперь мы должны это сделать", — напомнила газета слова американского лидера.
В пятницу Трамп встретился с Зеленским в Вашингтоне. Как сообщал телеканал CNN, в ходе "прямой и честной" беседы Трамп ясно дал понять Зеленскому, что тот не получит дальнобойные ракеты, кроме того, телеканал заявил, что во время переговоров у Трампа сложилось впечатление, что Зеленский стремится к эскалации и затягиванию конфликта.
В свою очередь, портал Axios написал, что переговоры были непростыми, а американский лидер вел себя жестко. При этом один из источников издания заявил, что "они прошли плохо".