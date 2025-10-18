Рейтинг@Mail.ru
На Западе рассказали, как Зеленский нахамил Трампу в Белом доме - РИА Новости, 18.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:45 18.10.2025 (обновлено: 16:15 18.10.2025)
https://ria.ru/20251018/zelenskiy-2049097850.html
На Западе рассказали, как Зеленский нахамил Трампу в Белом доме
На Западе рассказали, как Зеленский нахамил Трампу в Белом доме - РИА Новости, 18.10.2025
На Западе рассказали, как Зеленский нахамил Трампу в Белом доме
Владимир Зеленский попытался упрекнуть Дональда Трампа при разговоре о Владимире Путине, пишет Daily Mail. РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T15:45:00+03:00
2025-10-18T16:15:00+03:00
в мире
украина
россия
вашингтон (штат)
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049051903_0:218:2867:1831_1920x0_80_0_0_49d55f675c7a76e71bf8965981c62a08.jpg
https://ria.ru/20251018/merts-2049095788.html
https://ria.ru/20251018/zelenskiy-2049095136.html
украина
россия
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049051903_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_aa86610588869c5637fee444b098895e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, вашингтон (штат), дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин
В мире, Украина, Россия, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин
На Западе рассказали, как Зеленский нахамил Трампу в Белом доме

DM: Зеленский упрекнул Трампа из-за заявления, что Россия стремится к миру

© AP Photo / Alex BrandonВладимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом
Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский попытался упрекнуть Дональда Трампа при разговоре о Владимире Путине, пишет Daily Mail.
"Зеленский выступил с резким упреком из-за оценки Дональдом Трампом украинского конфликта, настаивая на том, что "Путин не хочет мира", даже несмотря на то, что американский президент продолжал выражать уверенность в том, что начало мирных переговоров уже близко", — отмечается в материале.
Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Мерц раскрыл, что ему сказал Зеленский после встречи с Трампом
Вчера, 15:09
"Я думаю, что президент Путин хочет положить конец войне. <...> Зеленский хочет положить этому конец. Теперь мы должны это сделать", — напомнила газета слова американского лидера.
В ответ на это Зеленский начал спорить, утверждая, что Украина якобы хочет мира, а Россия — нет.
В пятницу Трамп встретился с Зеленским в Вашингтоне. Как сообщал телеканал CNN, в ходе "прямой и честной" беседы Трамп ясно дал понять Зеленскому, что тот не получит дальнобойные ракеты, кроме того, телеканал заявил, что во время переговоров у Трампа сложилось впечатление, что Зеленский стремится к эскалации и затягиванию конфликта.
В свою очередь, портал Axios написал, что переговоры были непростыми, а американский лидер вел себя жестко. При этом один из источников издания заявил, что "они прошли плохо".
Президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
На Западе раскрыли, как Трамп обошелся с Зеленским в Белом доме
Вчера, 15:03
 
В миреУкраинаРоссияВашингтон (штат)Дональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала