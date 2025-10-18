Рейтинг@Mail.ru
На Западе раскрыли, как Трамп обошелся с Зеленским в Белом доме - РИА Новости, 18.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:03 18.10.2025 (обновлено: 15:58 18.10.2025)
https://ria.ru/20251018/zelenskiy-2049095136.html
На Западе раскрыли, как Трамп обошелся с Зеленским в Белом доме
На Западе раскрыли, как Трамп обошелся с Зеленским в Белом доме - РИА Новости, 18.10.2025
На Западе раскрыли, как Трамп обошелся с Зеленским в Белом доме
Завершение встречи с президентом США Дональдом Трампом оказался неожиданным для Владимира Зеленского, пишет портал Axios."Думаю, мы закончили. Посмотрим, что... РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T15:03:00+03:00
2025-10-18T15:58:00+03:00
в мире
сша
будапешт
дональд трамп
владимир зеленский
вашингтон (штат)
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049063465_0:94:3072:1822_1920x0_80_0_0_f1a5421d46d53cf4758b20802b475d77.jpg
https://ria.ru/20251018/vstrecha-2049087042.html
https://ria.ru/20251018/zelenskij-2049084520.html
сша
будапешт
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049063465_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_c75c6abf13914dfcc5466d8eaf08805b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, будапешт, дональд трамп, владимир зеленский, вашингтон (штат), владимир путин
В мире, США, Будапешт, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Вашингтон (штат), Владимир Путин
На Западе раскрыли, как Трамп обошелся с Зеленским в Белом доме

Axios: Трамп резко завершил встречу с Зеленским в Белом доме спустя 2,5 часа

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским
Президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Завершение встречи с президентом США Дональдом Трампом оказался неожиданным для Владимира Зеленского, пишет портал Axios.
"Думаю, мы закончили. Посмотрим, что произойдет на следующей неделе", — сказал американский лидер, завершив тем самым переговоры.
Президент США Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского в Белом доме - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
"Удар по мечте". На Западе признали провал Зеленского на встрече с Трампом
Вчера, 13:58
Также Axios подчеркнул, что такой формулировкой Трамп напомнил Зеленскому о встрече с Владимиром Путиным, которая состоится в Будапеште в ближайшее время. Глава киевского режима на этой встрече присутствовать не будет.
Портал отметил, что переговоры длились два с половиной часа и завершились очень резко.
В пятницу Трамп встретился с Зеленским в Вашингтоне. Как сообщал телеканал CNN, в ходе "прямой и честной" беседы Трамп ясно дал понять Зеленскому, что тот не получит дальнобойные ракеты.
В свою очередь портал Axios написал, что переговоры были непростыми, а американский лидер вел себя жестко. При этом один из источников издания заявил, что "они прошли плохо".
Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Слуцкий рассказал, с чем Зеленский уехал из Белого дома
Вчера, 13:27
 
В миреСШАБудапештДональд ТрампВладимир ЗеленскийВашингтон (штат)Владимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала