На Западе раскрыли, как Трамп обошелся с Зеленским в Белом доме

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Завершение встречи с президентом США Дональдом Трампом оказался неожиданным для Владимира Зеленского, пишет портал Axios.
"Думаю, мы закончили. Посмотрим, что произойдет на следующей неделе", — сказал американский лидер, завершив тем самым переговоры.
"Думаю, мы закончили. Посмотрим, что произойдет на следующей неделе", — сказал американский лидер, завершив тем самым переговоры.
Также Axios подчеркнул, что такой формулировкой Трамп напомнил Зеленскому о встрече с Владимиром Путиным, которая состоится в Будапеште в ближайшее время. Глава киевского режима на этой встрече присутствовать не будет.
Портал отметил, что переговоры длились два с половиной часа и завершились очень резко.
Портал отметил, что переговоры длились два с половиной часа и завершились очень резко.
В пятницу Трамп встретился с Зеленским в Вашингтоне. Как сообщал телеканал CNN, в ходе "прямой и честной" беседы Трамп ясно дал понять Зеленскому, что тот не получит дальнобойные ракеты.
В свою очередь портал Axios написал, что переговоры были непростыми, а американский лидер вел себя жестко. При этом один из источников издания заявил, что "они прошли плохо".
В свою очередь портал Axios написал, что переговоры были непростыми, а американский лидер вел себя жестко. При этом один из источников издания заявил, что "они прошли плохо".