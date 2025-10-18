МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила Владимира Зеленского в Вашингтоне с бывшим заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд, указав на один преступный почерк.
Перед предстоящей встречей президента США Дональда Трампа и Зеленского в четверг состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским лидером - один из самых продолжительных с начала этого года. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По его итогам Трамп заявил, что намерен провести личную встречу с Путиным в Будапеште. В пятницу президент Соединенных Штатов встретился с главой киевского режима в Вашингтоне. Как подчеркивал телеканал CNN, в ходе "прямой и честной" беседы Трамп ясно дал понять Зеленскому, что он не получит дальнобойные ракеты.
"Зеленский в Вашингтоне, как Нуланд в Киеве - один преступный почерк. Почему? Потому что Зеленский является порождением американских ультралибералов", - написала Захарова в своем Telegram-канале, прикрепив фотографии главы киевского режима возле Белого дома и бывшего заместителя госсекретаря США в Киеве.