Захарова сравнила Зеленского в Вашингтоне с Нуланд - РИА Новости, 18.10.2025
12:59 18.10.2025
https://ria.ru/20251018/zelenskiy-2049080317.html
Захарова сравнила Зеленского в Вашингтоне с Нуланд
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила Владимира Зеленского в Вашингтоне с бывшим заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд, указав на...
в мире
сша
россия
владимир зеленский
дональд трамп
мария захарова
сша
россия
в мире, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, мария захарова
В мире, США, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Мария Захарова
Захарова сравнила Зеленского в Вашингтоне с Нуланд

Захарова назвала Зеленского порождением американских ультралибералов

© AP Photo / Alex BrandonВладимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом
© AP Photo / Alex Brandon
Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила Владимира Зеленского в Вашингтоне с бывшим заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд, указав на один преступный почерк.
Перед предстоящей встречей президента США Дональда Трампа и Зеленского в четверг состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским лидером - один из самых продолжительных с начала этого года. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По его итогам Трамп заявил, что намерен провести личную встречу с Путиным в Будапеште. В пятницу президент Соединенных Штатов встретился с главой киевского режима в Вашингтоне. Как подчеркивал телеканал CNN, в ходе "прямой и честной" беседы Трамп ясно дал понять Зеленскому, что он не получит дальнобойные ракеты.
"Зеленский в Вашингтоне, как Нуланд в Киеве - один преступный почерк. Почему? Потому что Зеленский является порождением американских ультралибералов", - написала Захарова в своем Telegram-канале, прикрепив фотографии главы киевского режима возле Белого дома и бывшего заместителя госсекретаря США в Киеве.
Россия на коленях: Зеленский вышел со встречи с Трампом главным победителем
