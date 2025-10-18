Зеленский покинул США "голым королем", заявили в Госдуме

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Владимир Зеленский покинул США "голым королем", который не пользуется ни у кого авторитетом, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому на встрече в Белом доме, что США не намерены поставлять ракеты Tomahawk Украине, "по крайней мере, сейчас", передает портал Axios со ссылкой на источники.
"Зеленский покинул США голым королем. Ему указали место, показав всему миру, что это человек без реальной власти и авторитета", - сказал Шеремет.
По его словам, за Зеленским тянется шлейф коррупционных скандалов и имидж человека, который привел Украину к разрухе.
"Зеленский неоднократно срывал мирную сделку настойчивого президента США Дональда Трампа. Надеюсь, в этот раз ему не дадут сойти с миролюбивого пути", - сказал депутат.
В пятницу Трамп встретился с Владимиром Зеленским в Белом доме. В четверг американский лидер провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
