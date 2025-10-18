Рейтинг@Mail.ru
Зеленский покинул США "голым королем", заявили в Госдуме - РИА Новости, 18.10.2025
12:55 18.10.2025
Зеленский покинул США "голым королем", заявили в Госдуме
Зеленский покинул США "голым королем", заявили в Госдуме - РИА Новости, 18.10.2025
Зеленский покинул США "голым королем", заявили в Госдуме
Владимир Зеленский покинул США "голым королем", который не пользуется ни у кого авторитетом, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил... РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T12:55:00+03:00
2025-10-18T12:55:00+03:00
в мире
сша
украина
россия
владимир зеленский
дональд трамп
михаил шеремет
госдума рф
сша
украина
россия
в мире, сша, украина, россия, владимир зеленский, дональд трамп, михаил шеремет, госдума рф, нато
В мире, США, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Михаил Шеремет, Госдума РФ, НАТО
Зеленский покинул США "голым королем", заявили в Госдуме

Шеремет: Зеленский не пользуется ни у кого авторитетом

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Владимир Зеленский покинул США "голым королем", который не пользуется ни у кого авторитетом, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому на встрече в Белом доме, что США не намерены поставлять ракеты Tomahawk Украине, "по крайней мере, сейчас", передает портал Axios со ссылкой на источники.
На Украине назвали главный итог встречи Трампа и Зеленского в США
Вчера, 12:53
"Зеленский покинул США голым королем. Ему указали место, показав всему миру, что это человек без реальной власти и авторитета", - сказал Шеремет.
По его словам, за Зеленским тянется шлейф коррупционных скандалов и имидж человека, который привел Украину к разрухе.
"Зеленский неоднократно срывал мирную сделку настойчивого президента США Дональда Трампа. Надеюсь, в этот раз ему не дадут сойти с миролюбивого пути", - сказал депутат.
В пятницу Трамп встретился с Владимиром Зеленским в Белом доме. В четверг американский лидер провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Зеленский вернулся из США ни с чем, пишет Pais
Вчера, 12:00
 
