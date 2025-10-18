СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Владимир Зеленский покинул США "голым королем", который не пользуется ни у кого авторитетом, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

"Зеленский покинул США голым королем. Ему указали место, показав всему миру, что это человек без реальной власти и авторитета", - сказал Шеремет

По его словам, за Зеленским тянется шлейф коррупционных скандалов и имидж человека, который привел Украину к разрухе.

"Зеленский неоднократно срывал мирную сделку настойчивого президента США Дональда Трампа. Надеюсь, в этот раз ему не дадут сойти с миролюбивого пути", - сказал депутат.

Владимиром Путиным. В пятницу Трамп встретился с Владимиром Зеленским в Белом доме. В четверг американский лидер провел телефонный разговор с президентом России