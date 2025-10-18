Зеленский вернулся из США ни с чем, пишет Pais

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский надеялся вернуться на Украину из США с дополнительной военной поддержкой, но ничего не получил, пишет пишет испанская газета Pais.

В пятницу Трамп встретился с Зеленским в Вашингтоне. Как подчеркивает телеканал CNN, в ходе "прямой и честной" беседы Трамп ясно дал понять Зеленскому, что он не получит дальнобойные ракеты.