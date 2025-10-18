Рейтинг@Mail.ru
Зеленский вернулся из США ни с чем, пишет Pais - РИА Новости, 18.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:00 18.10.2025
https://ria.ru/20251018/zelenskiy-2049068615.html
Зеленский вернулся из США ни с чем, пишет Pais
Зеленский вернулся из США ни с чем, пишет Pais - РИА Новости, 18.10.2025
Зеленский вернулся из США ни с чем, пишет Pais
Владимир Зеленский надеялся вернуться на Украину из США с дополнительной военной поддержкой, но ничего не получил, пишет пишет испанская газета Pais. РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T12:00:00+03:00
2025-10-18T12:00:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
владимир зеленский
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049051903_0:218:2867:1831_1920x0_80_0_0_49d55f675c7a76e71bf8965981c62a08.jpg
https://ria.ru/20251018/zelenskiy-2049067535.html
https://ria.ru/20251018/tramp-2049029039.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049051903_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_aa86610588869c5637fee444b098895e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, дональд трамп
В мире, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Зеленский вернулся из США ни с чем, пишет Pais

Pais: Зеленский ничего не получил после визита в США

© AP Photo / Alex BrandonВладимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом
Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский надеялся вернуться на Украину из США с дополнительной военной поддержкой, но ничего не получил, пишет пишет испанская газета Pais.
"Зеленский и его правительство на этой неделе отправились в Вашингтон в надежде вернуться домой с дополнительной военной поддержкой... Но Зеленский снова остался ни с чем, потому что маятник Трампа снова качнулся в сторону Москвы", - говорится в публикации.
Президент США Дональд Трамп отвечает на вопрос журналиста во время встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Рогов назвал визит Зеленского в США провальным
Вчера, 11:54
Как отмечает издание, очевидная пауза Трампа в поддержке Украины оказалась неудачей Зеленского, который надеялся добиться конкретных обязательств.
В пятницу Трамп встретился с Зеленским в Вашингтоне. Как подчеркивает телеканал CNN, в ходе "прямой и честной" беседы Трамп ясно дал понять Зеленскому, что он не получит дальнобойные ракеты.
Перед предстоящей встречей Трампа и Зеленского в четверг состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским лидером - один из самых продолжительных с начала 2025 года. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По его итогам Трамп заявил, что намерен провести личную встречу с Путиным в Будапеште.
После разговора с Путиным Трамп, комментируя возможное решение о поставках Украине дальнобойных ракет Tomahawk, заявил, что США сами в них нуждаются несмотря на то, что располагают большим количеством.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент США Дональд Трамп выступает во время встречи с Владимиром Зеленским - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Встреча Трампа с Зеленским в Белом доме была непростой, пишут СМИ
Вчера, 02:58
 
В миреУкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала