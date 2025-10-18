Рогов назвал визит Зеленского в США провальным

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Визит Владимира Зеленского в США завершился провалом, расчет продавить американские власти и получить дальнобойные ракеты Tomahawk потерпел полную неудачу, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому на встрече в Белом доме, что США не намерены поставлять ракеты Tomahawk Украине, "по крайней мере, сейчас", передает портал Axios со ссылкой на источники.
По его словам, в США понимают, что передача Зеленскому ракет Tomahawk положит конец любым перспективам налаживания взаимоотношений с Россией и втянет американцев в прямое противостояние.
В пятницу Трамп встретился с Владимиром Зеленским в Белом доме. В четверг американский лидер провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
