Рейтинг@Mail.ru
Рогов назвал визит Зеленского в США провальным - РИА Новости, 18.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:54 18.10.2025
https://ria.ru/20251018/zelenskiy-2049067535.html
Рогов назвал визит Зеленского в США провальным
Рогов назвал визит Зеленского в США провальным - РИА Новости, 18.10.2025
Рогов назвал визит Зеленского в США провальным
Визит Владимира Зеленского в США завершился провалом, расчет продавить американские власти и получить дальнобойные ракеты Tomahawk потерпел полную неудачу,... РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T11:54:00+03:00
2025-10-18T11:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
украина
владимир зеленский
владимир рогов
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049054680_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_5456407a212d79a1bf08e00515c1536d.jpg
https://ria.ru/20251018/zelenskiy-2049042237.html
https://ria.ru/20251018/peregovory-2048951789.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049054680_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_34483af8808fced26c022d2cccc4e286.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, украина, владимир зеленский, владимир рогов, дональд трамп, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Рогов, Дональд Трамп, НАТО
Рогов назвал визит Зеленского в США провальным

Рогов: визит Зеленского в США завершился провалом

© Getty Images / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп отвечает на вопрос журналиста во время встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме
Президент США Дональд Трамп отвечает на вопрос журналиста во время встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© Getty Images / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп отвечает на вопрос журналиста во время встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Визит Владимира Зеленского в США завершился провалом, расчет продавить американские власти и получить дальнобойные ракеты Tomahawk потерпел полную неудачу, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому на встрече в Белом доме, что США не намерены поставлять ракеты Tomahawk Украине, "по крайней мере, сейчас", передает портал Axios со ссылкой на источники.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Россия на коленях: Зеленский вышел со встречи с Трампом главным победителем
Вчера, 08:00
"Визит Зеленского в США провалился. Расчет разжалобить и продавить американские власти, чтобы получить дальнобойные ракеты Tomahawk для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре России, потерпел полную неудачу. Сколько бы Зеленский не гавкал, он остался без "Томагавков", - сказал Рогов.
По его словам, в США понимают, что передача Зеленскому ракет Tomahawk положит конец любым перспективам налаживания взаимоотношений с Россией и втянет американцев в прямое противостояние.
В пятницу Трамп встретился с Владимиром Зеленским в Белом доме. В четверг американский лидер провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Зачем нужны переговоры Путина с Трампом
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир РоговДональд ТрампНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала