Рейтинг@Mail.ru
Россия на коленях: Зеленский вышел со встречи с Трампом главным победителем - РИА Новости, 18.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 18.10.2025 (обновлено: 09:19 18.10.2025)
https://ria.ru/20251018/zelenskiy-2049042237.html
Россия на коленях: Зеленский вышел со встречи с Трампом главным победителем
Россия на коленях: Зеленский вышел со встречи с Трампом главным победителем - РИА Новости, 18.10.2025
Россия на коленях: Зеленский вышел со встречи с Трампом главным победителем
Несмотря на невероятный хайп в западных СМИ, которые обсасывали каждую малейшую деталь предстоящей встречи Зеленского с Трампом, на самом деле эта официальная... РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T08:00:00+03:00
2025-10-18T09:19:00+03:00
в мире
россия
киев
украина
владимир путин
дональд трамп
нато
совет национальной безопасности и обороны украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048928679_0:0:1231:693_1920x0_80_0_0_83cae297b60def8807ab53399023c946.jpg
https://ria.ru/20251018/zelenskiy-2049032243.html
https://ria.ru/20251018/zelenskiy-2049030174.html
https://ria.ru/20251018/zelenskij-2049022189.html
https://ria.ru/20251018/zelenskiy-2049021507.html
https://ria.ru/20251018/zelenskij-2049017857.html
россия
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Кирилл Стрельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg
Кирилл Стрельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048928679_23:0:1160:853_1920x0_80_0_0_509a5a47657ed7f31b437a09ad7fea59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, киев, украина, владимир путин, дональд трамп, нато, совет национальной безопасности и обороны украины, аналитика
В мире, Россия, Киев, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, НАТО, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Аналитика

Россия на коленях: Зеленский вышел со встречи с Трампом главным победителем

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Читать ria.ru в
Дзен
Кирилл Стрельников
Кирилл Стрельников
Все материалы
Несмотря на невероятный хайп в западных СМИ, которые обсасывали каждую малейшую деталь предстоящей встречи Зеленского с Трампом, на самом деле эта официальная встреча Зеленскому была не очень нужна.
Вопрос был совершенно технический, подобно подписям в книге новобрачных или разрезанию ленточки на торте. Как пелось в песне, "стулья расставлены, свечи заправлены в праздничный пирог", и еще мгновение — и тысячи "Томагавков" хлынут в арсеналы Киева, заставляя обитателей Кремля свернуться в жалкий дрожащий комок.
Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
В США раскрыли, чем для Зеленского обернется новая встреча Путина и Трампа
Вчера, 04:02
Все ошибки прошлого были учтены; психологический портрет Трампа был разложен на пронумерованные атомы; необходимые встречи проведены; нужные вбросы сделаны; подготовленные комплименты произнесены; правильные люди заряжены; момент встречи идеально подгадан — после загодя устроенных провокаций с "российскими" дронами в Польше и Дании и в разгар политического триумфа Трампа в истории с Газой, когда он еще находится на кураже.
Зеленского готовили всем Евросоюзом и НАТО. И вопрос был не в самих "Томагавках", которые как таковые повлиять на ход боевых действий не способны. Дело в том, что, отправляя Украине крылатые ракеты, которые не могут управляться никем, кроме военнослужащих США, американцы автоматически вступали бы в военное противостояние с Россией — и это было именно то, что жизненно необходимо Киеву и европейцам. Поэтому для предварительной обработки Трампа сделано было все и даже больше, и оставалось лишь получить последнее формальное одобрение.
По словам источников турецкого агентства Anadolu, "украинская делегация тщательно готовилась к встрече", к которой даже была создана красивая многослайдовая презентация. Как сообщило британское издание Time, "Зеленский уже готовился услышать восторженное публичное объявление о расширении военной помощи (включая поставки "Томагавков")", и специально для этого торжественного момента в Вашингтон притащили полбункера под Банковой: и главу офиса президента Ермака, и премьера Свириденко, и главу СНБО Умерова, и кучу чиновников рангом пониже.
Президент США Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского в Белом доме - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Эксперт по жестам заявила, что Зеленский заискивал перед Трампом
Вчера, 03:07
Но тут, как сказал бы Глеб Жеглов, случилась промашка ужасная.
Случился созвон Владимира Путина и Дональда Трампа.
Так сложились безжалостные звезды, что людям вдруг захотелось поговорить о жизни, а в плотном графике обоих президентов как раз синхронно образовалась неприлично большая дырка. С кем не бывает?
И после разговора с Путиным Трамп заявил, что теперь "Томагавки" нужны американцам самим.
Такого разочарования, гнева и боли, скорее всего, не испытал даже Ахиллес, вытаскивая стрелу из пятки. Западные СМИ описали этот момент весьма красочно: "разговор Владимира Путина с Трампом стал для Зеленского неприятным сюрпризом"; "визит Зеленского в Вашингтон начался с трагической неожиданности"; "телефонный разговор случился для Зеленского крайне не вовремя"; "после переговоров Владимира Путина и Трампа планы киевской делегации пошли прахом".
Владимир Зеленский выступает перед журналистами по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом. 17 октября 2025 года - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Зеленский после встречи с Трампом в США заявил, что забыл, где находится
Вчера, 01:07
И самое неприятное — не было времени ничего исправить.
Вместо триумфа Зеленского ожидал прием с рейтингом в половину мишленовской звезды. У самолета никто не встретил; переговоры задержались на 30 минут, потому что Трамп слушал итальянского певца; встреча прошла не в Овальном кабинете, а в Кабинетном зале для третьесортных посетителей; официального совместного заявления и пресс-конференции не было — Трамп просто улетел в свое имение, даже не проводив Зеленского до дверей.
Как сообщил ресурс France24, "перед Зеленским стояла задача перепрограммировать Трампа обратно". По свидетельству очевидцев, Зеленский прыгал, умолял, юлил, спорил, предлагал Трампу золотые горы и молочные реки — но результат оказался нулевым.
Хотя не совсем нулевым.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
На Западе рассказали о новом унижении Зеленского
Вчера, 01:04
Трамп отказался дать Зеленскому "Томагавки", но пообещал, что во время будущих переговоров с Путиным в Будапеште он будет "на связи" (ну типа сиди и смотри на трубку, вдруг позвонит), а еще похвалил его костюмчик. Трамп никогда не хвалил костюмы Путина, и будет справедливо признаться, что тут Зеленский разбил Путина наголову.
Как говорил один из персонажей фильма "Крестный отец", "мой босс предпочитает узнавать плохие новости немедленно", поэтому Зеленский бросился звонить своим кураторам, которые после часа шока выдавили из себя фразу, что "поддержка Украины остается непоколебимой".
И, конечно, пятиминутка классики. До встречи Зеленского с Трампом в западной прессе "Томагавки" назывались "game changer" (то, что в корне меняет ситуацию) и "тузом в рукаве Трампа", который "может поставить Россию на колени". Однако после созвона Трампа с Путиным с ними произошло что-то нехорошее: согласно The Washington Post, теперь "Томагавки" могут представлять лишь символическое значение и не будут на практике влиять на ход конфликта".
Каким образом Путин во время разговора с Трампом смог выплавить всю взрывчатку из четырех тысяч ракет — не сообщается.
А что касается мечты русофобов поставить Россию на колени, об этом отлично написал вчера премьер-министр Словакии Фицо: "Была стратегия: через эту войну есть шанс поставить Российскую Федерацию на колени. Но кто знает русских, тот знает: когда они на коленях, это только потому, что завязывают шнурки".
Об этом нужно помнить всем, кто до сих пор считает, что русские поголовно ходят в лаптях, кирзачах и валенках.
Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне. 17 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Зеленский четыре раза поблагодарил Трампа во время встречи в Белом доме
Вчера, 00:36
 
В миреРоссияКиевУкраинаВладимир ПутинДональд ТрампНАТОСовет национальной безопасности и обороны УкраиныАналитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала