Россия на коленях: Зеленский вышел со встречи с Трампом главным победителем

Несмотря на невероятный хайп в западных СМИ, которые обсасывали каждую малейшую деталь предстоящей встречи Зеленского с Трампом, на самом деле эта официальная встреча Зеленскому была не очень нужна.

Вопрос был совершенно технический, подобно подписям в книге новобрачных или разрезанию ленточки на торте. Как пелось в песне, "стулья расставлены, свечи заправлены в праздничный пирог", и еще мгновение — и тысячи "Томагавков" хлынут в арсеналы Киева , заставляя обитателей Кремля свернуться в жалкий дрожащий комок.

Все ошибки прошлого были учтены; психологический портрет Трампа был разложен на пронумерованные атомы; необходимые встречи проведены; нужные вбросы сделаны; подготовленные комплименты произнесены; правильные люди заряжены; момент встречи идеально подгадан — после загодя устроенных провокаций с "российскими" дронами в Польше Дании и в разгар политического триумфа Трампа в истории с Газой, когда он еще находится на кураже.

Зеленского готовили всем Евросоюзом и НАТО . И вопрос был не в самих "Томагавках", которые как таковые повлиять на ход боевых действий не способны. Дело в том, что, отправляя Украине крылатые ракеты, которые не могут управляться никем, кроме военнослужащих США , американцы автоматически вступали бы в военное противостояние с Россией — и это было именно то, что жизненно необходимо Киеву и европейцам. Поэтому для предварительной обработки Трампа сделано было все и даже больше, и оставалось лишь получить последнее формальное одобрение.

По словам источников турецкого агентства Anadolu, "украинская делегация тщательно готовилась к встрече", к которой даже была создана красивая многослайдовая презентация. Как сообщило британское издание Time, "Зеленский уже готовился услышать восторженное публичное объявление о расширении военной помощи (включая поставки "Томагавков")", и специально для этого торжественного момента в Вашингтон притащили полбункера под Банковой: и главу офиса президента Ермака, и премьера Свириденко, и главу СНБО Умерова, и кучу чиновников рангом пониже.

Но тут, как сказал бы Глеб Жеглов, случилась промашка ужасная.

Так сложились безжалостные звезды, что людям вдруг захотелось поговорить о жизни, а в плотном графике обоих президентов как раз синхронно образовалась неприлично большая дырка. С кем не бывает?

И после разговора с Путиным Трамп заявил, что теперь "Томагавки" нужны американцам самим.

Такого разочарования, гнева и боли, скорее всего, не испытал даже Ахиллес, вытаскивая стрелу из пятки. Западные СМИ описали этот момент весьма красочно: "разговор Владимира Путина с Трампом стал для Зеленского неприятным сюрпризом"; "визит Зеленского в Вашингтон начался с трагической неожиданности"; "телефонный разговор случился для Зеленского крайне не вовремя"; "после переговоров Владимира Путина и Трампа планы киевской делегации пошли прахом".

И самое неприятное — не было времени ничего исправить.

Вместо триумфа Зеленского ожидал прием с рейтингом в половину мишленовской звезды. У самолета никто не встретил; переговоры задержались на 30 минут, потому что Трамп слушал итальянского певца; встреча прошла не в Овальном кабинете, а в Кабинетном зале для третьесортных посетителей; официального совместного заявления и пресс-конференции не было — Трамп просто улетел в свое имение, даже не проводив Зеленского до дверей.

Как сообщил ресурс France24, "перед Зеленским стояла задача перепрограммировать Трампа обратно". По свидетельству очевидцев, Зеленский прыгал, умолял, юлил, спорил, предлагал Трампу золотые горы и молочные реки — но результат оказался нулевым.

Хотя не совсем нулевым.

Трамп отказался дать Зеленскому "Томагавки", но пообещал, что во время будущих переговоров с Путиным в Будапеште он будет "на связи" (ну типа сиди и смотри на трубку, вдруг позвонит), а еще похвалил его костюмчик. Трамп никогда не хвалил костюмы Путина, и будет справедливо признаться, что тут Зеленский разбил Путина наголову.

Как говорил один из персонажей фильма "Крестный отец", "мой босс предпочитает узнавать плохие новости немедленно", поэтому Зеленский бросился звонить своим кураторам, которые после часа шока выдавили из себя фразу, что "поддержка Украины остается непоколебимой".

И, конечно, пятиминутка классики. До встречи Зеленского с Трампом в западной прессе "Томагавки" назывались "game changer" (то, что в корне меняет ситуацию) и "тузом в рукаве Трампа", который "может поставить Россию на колени". Однако после созвона Трампа с Путиным с ними произошло что-то нехорошее: согласно The Washington Post, теперь "Томагавки" могут представлять лишь символическое значение и не будут на практике влиять на ход конфликта".

Каким образом Путин во время разговора с Трампом смог выплавить всю взрывчатку из четырех тысяч ракет — не сообщается.

А что касается мечты русофобов поставить Россию на колени, об этом отлично написал вчера премьер-министр Словакии Фицо: "Была стратегия: через эту войну есть шанс поставить Российскую Федерацию на колени. Но кто знает русских, тот знает: когда они на коленях, это только потому, что завязывают шнурки".