Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:27 18.10.2025
Слуцкий рассказал, с чем Зеленский уехал из Белого дома
Слуцкий рассказал, с чем Зеленский уехал из Белого дома
Владимир Зеленский после встречи с президентом США Дональдом Трампом в пятницу уехал из Белого дома с "набором разочарований", оставшись без дальнобойных ракет... РИА Новости, 18.10.2025
Слуцкий: Зеленский уехал из Белого дома с набором разочарований

Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом
Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом
© AP Photo / Alex Brandon
Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский после встречи с президентом США Дональдом Трампом в пятницу уехал из Белого дома с "набором разочарований", оставшись без дальнобойных ракет Tomahawk и с настоятельными рекомендациями завершить конфликт на Украине, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий.
В пятницу Трамп встретился с Зеленским в Вашингтоне. Как подчеркивает телеканал CNN, в ходе "прямой и честной" беседы Трамп ясно дал понять Зеленскому, что он не получит дальнобойные ракеты.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Россия на коленях: Зеленский вышел со встречи с Трампом главным победителем
Вчера, 08:00
"Зеленский уехал из Белого дома с набором разочарований - без ракетных комплексов Tomahawk и с настоятельными рекомендациями завершить конфликт. Трамп дал ясно понять, что больше заинтересован в дипломатии, чем "войне до последнего украинца". И это прямой итог даже не переговоров с Зеленским, а разговора лидеров России и США, состоявшегося накануне. Владимир Путин явно был более убедителен в аргументации", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
По мнению парламентария, Трамп фактически поддержал российские нарративы о том, что поставки Tomahawk станут серьезной эскалацией. Он добавил, что американский лидер "эскалации не хочет и призывает остановить военные действия по линии фронта".
"Мы готовы к завершению украинского конфликта, но считаем принципиально важным устранить его первопричины. И еще один немаловажный фактор: для запуска "формулы мира" необходимо нейтрализовать европейскую "партию войны" с коллективным штабом в Париже-Лондоне-Берлине. "Коалиция желающих" вместе с Зеленским, очевидно, мира по-прежнему не хочет, своих намерений не скрывает и готова на любые провокации. Европа должна прекратить заниматься разжиганием украинского конфликта, чтобы не остаться на обочине мировой политики в конечном итоге", - заключил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Путин предложил Трампу зарыть "Томагавки" в Будапеште
16 октября, 22:55
Перед предстоящей встречей Трампа и Зеленского в четверг состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским лидером - один из самых продолжительных с начала 2025 года. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По его итогам Трамп заявил, что намерен провести личную встречу с Путиным в Будапеште.
После разговора с Путиным Трамп, комментируя возможное решение о поставках Украине дальнобойных ракет Tomahawk, заявил, что США сами в них нуждаются несмотря на то, что располагают большим количеством.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Зачем нужны переговоры Путина с Трампом
Вчера, 08:00
 
