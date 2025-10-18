Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом

© AP Photo / Alex Brandon Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом

Слуцкий рассказал, с чем Зеленский уехал из Белого дома

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский после встречи с президентом США Дональдом Трампом в пятницу уехал из Белого дома с "набором разочарований", оставшись без дальнобойных ракет Tomahawk и с настоятельными рекомендациями завершить конфликт на Украине, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий.

В пятницу Трамп встретился с Зеленским в Вашингтоне. Как подчеркивает телеканал CNN, в ходе "прямой и честной" беседы Трамп ясно дал понять Зеленскому, что он не получит дальнобойные ракеты.

"Зеленский уехал из Белого дома с набором разочарований - без ракетных комплексов Tomahawk и с настоятельными рекомендациями завершить конфликт. Трамп дал ясно понять, что больше заинтересован в дипломатии, чем "войне до последнего украинца". И это прямой итог даже не переговоров с Зеленским, а разговора лидеров России США , состоявшегося накануне. Владимир Путин явно был более убедителен в аргументации", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале

По мнению парламентария, Трамп фактически поддержал российские нарративы о том, что поставки Tomahawk станут серьезной эскалацией. Он добавил, что американский лидер "эскалации не хочет и призывает остановить военные действия по линии фронта".

"Мы готовы к завершению украинского конфликта, но считаем принципиально важным устранить его первопричины. И еще один немаловажный фактор: для запуска "формулы мира" необходимо нейтрализовать европейскую "партию войны" с коллективным штабом в Париже-Лондоне-Берлине. "Коалиция желающих" вместе с Зеленским, очевидно, мира по-прежнему не хочет, своих намерений не скрывает и готова на любые провокации. Европа должна прекратить заниматься разжиганием украинского конфликта, чтобы не остаться на обочине мировой политики в конечном итоге", - заключил он.

Перед предстоящей встречей Трампа и Зеленского в четверг состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским лидером - один из самых продолжительных с начала 2025 года. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины . По его итогам Трамп заявил, что намерен провести личную встречу с Путиным в Будапеште

После разговора с Путиным Трамп, комментируя возможное решение о поставках Украине дальнобойных ракет Tomahawk, заявил, что США сами в них нуждаются несмотря на то, что располагают большим количеством.