Зеленскому не дали провести пресс-конференцию на территории Белого дома - РИА Новости, 18.10.2025
06:37 18.10.2025 (обновлено: 10:13 18.10.2025)
Зеленскому не дали провести пресс-конференцию на территории Белого дома
Зеленскому не дали провести пресс-конференцию на территории Белого дома
Владимиру Зеленскому пришлось проводить пресс-конференцию за забором Белого дома, а не на его территории, свидетельствуют опубликованные фотографии. РИА Новости, 18.10.2025
в мире
сша
вашингтон (штат)
владимир зеленский
в мире, сша, вашингтон (штат), владимир зеленский
В мире, США, Вашингтон (штат), Владимир Зеленский
Зеленскому не дали провести пресс-конференцию на территории Белого дома

Зеленскому пришлось проводить пресс-конференцию за забором Белого дома

© AP Photo / Manuel Balce CenetaПресс-конференция Владимира Зеленского после встречи с Дональдом Трампом
Пресс-конференция Владимира Зеленского после встречи с Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Пресс-конференция Владимира Зеленского после встречи с Дональдом Трампом
ВАШИНГТОН, 18 окт — РИА Новости. Владимиру Зеленскому пришлось проводить пресс-конференцию за забором Белого дома, а не на его территории, свидетельствуют опубликованные фотографии.
Зеленский пробыл в резиденции президента США менее двух с половиной часов, а затем общался с журналистами.
Пресс-конференция прошла в общественном парке снаружи Белого дома. Судя по фотографиям, парк был закрыт для публики, там присутствовали только журналисты и сотрудники правоохранительных органов.
Как сообщалось, прибывшего в Вашингтон Зеленского не встречал никто из администрации. Его поселили в гостевой резиденции рядом с Белым домом, но встреча с Трампом началась с опозданием, президент США не спешил завершать предыдущее мероприятие.
В миреСШАВашингтон (штат)Владимир Зеленский
 
 
