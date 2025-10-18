https://ria.ru/20251018/zelenskij-2049039697.html
Зеленскому не дали провести пресс-конференцию на территории Белого дома
Владимиру Зеленскому пришлось проводить пресс-конференцию за забором Белого дома, а не на его территории, свидетельствуют опубликованные фотографии. РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T06:37:00+03:00
