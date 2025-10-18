Зеленский назвал территориальный вопрос предметом переговоров по Украине

ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский после встречи с президентом США Дональдом Трампом признал, что предметом переговоров по украинскому урегулированию будут территории, которые Киев считает своими, он назвал этот вопрос чувствительным.

"Нам нужно остановиться там, где мы находимся, это важно, а затем поговорить", - добавил он.