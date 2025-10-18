https://ria.ru/20251018/zelenskij-2049022189.html
Зеленский после встречи с Трампом в США заявил, что забыл, где находится
Зеленский после встречи с Трампом в США заявил, что забыл, где находится - РИА Новости, 18.10.2025
Зеленский после встречи с Трампом в США заявил, что забыл, где находится
Владимир Зеленский начал свое выступление перед журналистами по итогам переговоров с американским президентом Дональдом Трампом на украинском языке, но потом... РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T01:07:00+03:00
2025-10-18T01:07:00+03:00
2025-10-18T01:07:00+03:00
в мире
россия
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048989465_0:57:2867:1670_1920x0_80_0_0_1dee2d187bbd163f2302471fbf0fca69.jpg
https://ria.ru/20251018/zelenskij-2049017857.html
https://ria.ru/20251018/zelenskiy-2049021507.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048989465_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_ee3a9377dc907c61db3bacc5bf913991.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин
В мире, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин
Зеленский после встречи с Трампом в США заявил, что забыл, где находится
Зеленский начал выступление после встречи с Трампом на украинском языке