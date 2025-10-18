Зеленский четыре раза поблагодарил Трампа во время встречи в Белом доме

ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский четыре раза поблагодарил президента США Дональда Трампа в ходе их встречи в Белом доме в пятницу, следует из трансляции встречи, опубликованной на YouTube-канале Белого дома.

В начале встречи Зеленский поблагодарил Трампа за приглашение, также поздравив президента с разрешением ситуации с военными действиями в секторе Газа. Второй раз Зеленский поблагодарил Трампа за то, что после телефонного разговора, проведенного с ним, он смог встретиться с представителями крупных энергетических компаний США , которые готовы помочь Украине . Зеленский добавил, что "благодаря команде" американского лидера у украинской делегации также была возможность встретиться с представителями американских военных компаний, с которыми они обсудили обеспечение воздушной обороны Украины.

В конце своей речи длительностью примерно в две минуты Зеленский еще два раза сказал "спасибо" Трампу.

В августе издание Wall Street Journal заявляло, что Владимир Зеленский более 10 раз поблагодарил президента США Дональда Трампа во время их публичной встречи в Белом доме.