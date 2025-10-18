Рейтинг@Mail.ru
Зеленский четыре раза поблагодарил Трампа во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 18.10.2025
00:36 18.10.2025
Зеленский четыре раза поблагодарил Трампа во время встречи в Белом доме
Зеленский четыре раза поблагодарил Трампа во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 18.10.2025
Зеленский четыре раза поблагодарил Трампа во время встречи в Белом доме
Владимир Зеленский четыре раза поблагодарил президента США Дональда Трампа в ходе их встречи в Белом доме в пятницу, следует из трансляции встречи,... РИА Новости, 18.10.2025
в мире
сша
украина
россия
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
сша
украина
россия
в мире, сша, украина, россия, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин
В мире, США, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин
Зеленский четыре раза поблагодарил Трампа во время встречи в Белом доме

Зеленский поблагодарил Трампа за приглашение и за помощь в сфере энергетики

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского в Белом доме
Президент США Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского в Белом доме - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского в Белом доме
ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский четыре раза поблагодарил президента США Дональда Трампа в ходе их встречи в Белом доме в пятницу, следует из трансляции встречи, опубликованной на YouTube-канале Белого дома.
В начале встречи Зеленский поблагодарил Трампа за приглашение, также поздравив президента с разрешением ситуации с военными действиями в секторе Газа. Второй раз Зеленский поблагодарил Трампа за то, что после телефонного разговора, проведенного с ним, он смог встретиться с представителями крупных энергетических компаний США, которые готовы помочь Украине. Зеленский добавил, что "благодаря команде" американского лидера у украинской делегации также была возможность встретиться с представителями американских военных компаний, с которыми они обсудили обеспечение воздушной обороны Украины.
Трамп заявил Зеленскому, что пора завершить конфликт на Украине
Вчера, 23:52
Трамп заявил Зеленскому, что пора завершить конфликт на Украине
Вчера, 23:52
В конце своей речи длительностью примерно в две минуты Зеленский еще два раза сказал "спасибо" Трампу.
В августе издание Wall Street Journal заявляло, что Владимир Зеленский более 10 раз поблагодарил президента США Дональда Трампа во время их публичной встречи в Белом доме.
Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Позднее Зеленский попытался извиниться, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее.
Трамп посмеялся над ответом Зеленского про тоннель между Россией и Аляской
Вчера, 22:16
Трамп посмеялся над ответом Зеленского про тоннель между Россией и Аляской
Вчера, 22:16
 
В миреСШАУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир Путин
 
 
