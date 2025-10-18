https://ria.ru/20251018/zavod-2049049197.html
Три человека погибли при взрыве на заводе в Стерлитамаке
Три человека погибли при взрыве на заводе в Стерлитамаке - РИА Новости, 18.10.2025
Три человека погибли при взрыве на заводе в Стерлитамаке
При взрыве на заводе "Авангард" в Стерлитамаке погибли три человека, заявил глава Башкирии Радий Хабиров.
2025-10-18T09:15:00+03:00
2025-10-18T09:15:00+03:00
2025-10-18T09:57:00+03:00
происшествия
стерлитамак
радий хабиров
республика башкортостан
следственный комитет россии (ск рф)
стерлитамак
республика башкортостан
Момент взрыва на заводе в Стерлитамаке
Момент взрыва на заводе в Стерлитамаке.
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. При взрыве на заводе "Авангард" в Стерлитамаке погибли три человека, заявил глава Башкирии Радий Хабиров.
«
"Трое человек погибли, все женщины. В их числе — молодая девушка 2002 года рождения. У двух женщин остались дети. Предприятие окажет необходимые меры поддержки, обязательно будет выплачена компенсация", — написал он в Telegram-канале
.
О ЧП на предприятии в Стерлитамаке стало известно вечером в пятницу. Сообщалось о взрыве в одном из цехов.
Со своей стороны, мэр Эмиль Шаймарданов подчеркнул, что власти города также окажут помощь семьям погибших.
По данным Хабирова, пять человек находятся в больнице, состояние двоих из них оценивают как тяжелое, остальных — средней тяжести. Спасатели вызволили из-под завалов всех пострадавших, одно из зданий предприятия разрушено.
Глава региона опроверг информацию, что причиной ЧП стала атака БПЛА, в ситуации разбираются криминалисты. Следственный комитет возбудил дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных объектов.
Федеральное казенное предприятие "Авангард" — одно из крупных оборонных предприятий России.