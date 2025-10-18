Рейтинг@Mail.ru
Три человека погибли при взрыве на заводе в Стерлитамаке - РИА Новости, 18.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:15 18.10.2025 (обновлено: 09:57 18.10.2025)
https://ria.ru/20251018/zavod-2049049197.html
Три человека погибли при взрыве на заводе в Стерлитамаке
Три человека погибли при взрыве на заводе в Стерлитамаке - РИА Новости, 18.10.2025
Три человека погибли при взрыве на заводе в Стерлитамаке
При взрыве на заводе "Авангард" в Стерлитамаке погибли три человека, заявил глава Башкирии Радий Хабиров. РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T09:15:00+03:00
2025-10-18T09:57:00+03:00
происшествия
стерлитамак
радий хабиров
республика башкортостан
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049053289_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_934e491d34f1c68b82f04451eb361ad0.jpg
стерлитамак
республика башкортостан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Момент взрыва на заводе в Стерлитамаке
Момент взрыва на заводе в Стерлитамаке.
2025-10-18T09:15
true
PT0M21S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049053289_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ac13a9c55b36bf7dc2c0844008be8476.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, стерлитамак, радий хабиров, республика башкортостан, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Стерлитамак, Радий Хабиров, Республика Башкортостан, Следственный комитет России (СК РФ)

Три человека погибли при взрыве на заводе в Стерлитамаке

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. При взрыве на заводе "Авангард" в Стерлитамаке погибли три человека, заявил глава Башкирии Радий Хабиров.
«
"Трое человек погибли, все женщины. В их числе — молодая девушка 2002 года рождения. У двух женщин остались дети. Предприятие окажет необходимые меры поддержки, обязательно будет выплачена компенсация", — написал он в Telegram-канале.

О ЧП на предприятии в Стерлитамаке стало известно вечером в пятницу. Сообщалось о взрыве в одном из цехов.

© Кадр видео из соцсетейВзрыв на заводе в башкирском Стерлитамаке
Взрыв на заводе в башкирском Стерлитамаке - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© Кадр видео из соцсетей
Взрыв на заводе в башкирском Стерлитамаке
Со своей стороны, мэр Эмиль Шаймарданов подчеркнул, что власти города также окажут помощь семьям погибших.
По данным Хабирова, пять человек находятся в больнице, состояние двоих из них оценивают как тяжелое, остальных — средней тяжести. Спасатели вызволили из-под завалов всех пострадавших, одно из зданий предприятия разрушено.
Глава региона опроверг информацию, что причиной ЧП стала атака БПЛА, в ситуации разбираются криминалисты. Следственный комитет возбудил дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных объектов.

Федеральное казенное предприятие "Авангард" — одно из крупных оборонных предприятий России.

© СоцсетиВзрыв на заводе в башкирском Стерлитамаке
Взрыв на заводе в башкирском Стерлитамаке - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© Соцсети
Взрыв на заводе в башкирском Стерлитамаке
 
ПроисшествияСтерлитамакРадий ХабировРеспублика БашкортостанСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала