Три человека погибли при взрыве на заводе в Стерлитамаке

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. При взрыве на заводе "Авангард" в Стерлитамаке погибли три человека, заявил глава Башкирии Радий Хабиров.

« "Трое человек погибли, все женщины. В их числе — молодая девушка 2002 года рождения. У двух женщин остались дети. Предприятие окажет необходимые меры поддержки, обязательно будет выплачена компенсация", — написал он в Telegram-канале

О ЧП на предприятии в Стерлитамаке стало известно вечером в пятницу. Сообщалось о взрыве в одном из цехов.

© Кадр видео из соцсетей Взрыв на заводе в башкирском Стерлитамаке © Кадр видео из соцсетей Взрыв на заводе в башкирском Стерлитамаке

Со своей стороны, мэр Эмиль Шаймарданов подчеркнул, что власти города также окажут помощь семьям погибших.

По данным Хабирова, пять человек находятся в больнице, состояние двоих из них оценивают как тяжелое, остальных — средней тяжести. Спасатели вызволили из-под завалов всех пострадавших, одно из зданий предприятия разрушено.

Глава региона опроверг информацию, что причиной ЧП стала атака БПЛА, в ситуации разбираются криминалисты. Следственный комитет возбудил дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных объектов.

Федеральное казенное предприятие "Авангард" — одно из крупных оборонных предприятий России.