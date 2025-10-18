Рейтинг@Mail.ru
Захарова прокомментировала громкие заявления генсека НАТО Рютте про Россию
00:56 18.10.2025
Захарова прокомментировала громкие заявления генсека НАТО Рютте про Россию
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте делает громкие и резкие заявления о России, поскольку ему поставлена задача быть пропагандистом войны, считает официальный РИА Новости, 18.10.2025
Дарья Буймова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте делает громкие и резкие заявления о России, поскольку ему поставлена задача быть пропагандистом войны, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее генсекретарь НАТО, говоря о закупках истребителей F-35 и систем Patriot, вспомнил советский анекдот про получение "Лады" через десять лет после покупки. Вскоре после этого он оскорбил российских летчиков и моряков.
"Относительно Рютте - ему поставлена задача делать громкие заявления, в том числе ориентированные на российскую аудиторию ... У него задача быть пропагандистом войны, ориентированным на Россию", - сказала Захарова в интервью телеканалу "Царьград".
При этом она указала, что настоящие решения внутри альянса принимаются на уровне заместителей Рютте, где представлены США и Великобритания.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
