https://ria.ru/20251018/zakharova-2049020632.html
Захарова прокомментировала громкие заявления генсека НАТО Рютте про Россию
Захарова прокомментировала громкие заявления генсека НАТО Рютте про Россию - РИА Новости, 18.10.2025
Захарова прокомментировала громкие заявления генсека НАТО Рютте про Россию
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте делает громкие и резкие заявления о России, поскольку ему поставлена задача быть пропагандистом войны, считает официальный РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T00:56:00+03:00
2025-10-18T00:56:00+03:00
2025-10-18T00:56:00+03:00
в мире
россия
сша
великобритания
марк рютте
мария захарова
нато
f-35
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144991/22/1449912201_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_7c205c9e1f2058454bdefa6df3c55558.jpg
https://ria.ru/20251017/kallas-2048910395.html
https://ria.ru/20251016/preduprezhdenie-2048550455.html
россия
сша
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144991/22/1449912201_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_570aaf6d4693322e695ed8f280cda046.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, великобритания, марк рютте, мария захарова, нато, f-35
В мире, Россия, США, Великобритания, Марк Рютте, Мария Захарова, НАТО, F-35
Захарова прокомментировала громкие заявления генсека НАТО Рютте про Россию
Захарова заявила, что Рютте поставили задачу быть пропагандистом войны