Запорожская АЭС подтвердила начало ремонта на поврежденной ЛЭП - РИА Новости, 18.10.2025
14:11 18.10.2025
Запорожская АЭС подтвердила начало ремонта на поврежденной ЛЭП
2025
Запорожская АЭС подтвердила начало ремонта на поврежденной ЛЭП

Персонал ЗАЭС начал ремонтные работы на поврежденной линии электропередачи

© РИА Новости / Павел Лисицын
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Персонал Запорожской АЭС начал ремонтно-восстановительные работы на поврежденной линии "Днепровская", которая является внешним источником электроснабжения станции, сообщается в Telegram-канале электростанции.
"Персонал Запорожской АЭС совместно со специалистами компании "Россети" приступил к ремонтно-восстановительным работам на поврежденной высоковольтной линии электропередачи 750 кВ "Днепровская", - говорится в сообщении.
Вид на здания энергоблоков Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Киев блокирует восстановление энергоснабжения ЗАЭС, заявил Мирошник
17 октября, 11:28
Отмечается, что ключевую роль в обеспечении проведения этих работ в зоне активных обстрелов со стороны ВСУ играет министерство обороны РФ, так как без гарантий безопасности, обеспеченных военными, работа энергетиков была бы невозможна.
"Мы также выражаем благодарность дипломатическому блоку нашей страны, госкорпорации "Росатом" и экспертам МАГАТЭ, чье взаимодействие позволило согласовать политические и технические условия для восстановления энергоснабжения", - добавляется в сообщении.
Персоналом станции поддерживается необходимый уровень запасов дизтоплива, обеспечивается круглосуточный контроль за всеми критически важными параметрами, заключили в ЗАЭС.
Электростанция полностью отрезана от внешнего энергоснабжения с 23 сентября после огневого воздействия Вооруженных сил Украины, когда последнюю работающую высоковольтную линию электропередачи 750 кВ "Днепровская" была отключена.
Вид на энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Ремонт ЛЭП для ЗАЭС потребует локального прекращения огня, заявил постпред
14 октября, 20:27
 
