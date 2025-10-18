Запорожская АЭС подтвердила начало ремонта на поврежденной ЛЭП

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Персонал Запорожской АЭС начал ремонтно-восстановительные работы на поврежденной линии "Днепровская", которая является внешним источником электроснабжения станции, сообщается в Telegram-канале электростанции.

"Персонал Запорожской АЭС совместно со специалистами компании " Россети " приступил к ремонтно-восстановительным работам на поврежденной высоковольтной линии электропередачи 750 кВ "Днепровская", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ключевую роль в обеспечении проведения этих работ в зоне активных обстрелов со стороны ВСУ играет министерство обороны РФ , так как без гарантий безопасности, обеспеченных военными, работа энергетиков была бы невозможна.

"Мы также выражаем благодарность дипломатическому блоку нашей страны, госкорпорации " Росатом " и экспертам МАГАТЭ , чье взаимодействие позволило согласовать политические и технические условия для восстановления энергоснабжения", - добавляется в сообщении.

Персоналом станции поддерживается необходимый уровень запасов дизтоплива, обеспечивается круглосуточный контроль за всеми критически важными параметрами, заключили в ЗАЭС.