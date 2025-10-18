Рейтинг@Mail.ru
Жительница Ямполя погибла при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 18.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:23 18.10.2025
https://ria.ru/20251018/yampol-2049033828.html
Жительница Ямполя погибла при обстреле со стороны ВСУ
Жительница Ямполя погибла при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 18.10.2025
Жительница Ямполя погибла при обстреле со стороны ВСУ
Мирная жительница населенного пункта Ямполь в ДНР погибла при обстреле со стороны ВСУ, рассказал РИА Новости беженец Олег Муковоз. РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T04:23:00+03:00
2025-10-18T04:23:00+03:00
донецкая народная республика
ямполь
красный лиман
денис пушилин
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779343866_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_dcd71fd0ef2180a6f5775f04578299d1.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
ямполь
красный лиман
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779343866_324:0:3056:2048_1920x0_80_0_0_10e70fb158f369fb95ed3c1ef0b3a4eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, ямполь, красный лиман, денис пушилин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Донецкая Народная Республика, Ямполь, Красный Лиман, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Жительница Ямполя погибла при обстреле со стороны ВСУ

Мирная жительница погибла при обстреле боевиками ВСУ в Ямполе в ДНР

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 18 окт – РИА Новости. Мирная жительница населенного пункта Ямполь в ДНР погибла при обстреле со стороны ВСУ, рассказал РИА Новости беженец Олег Муковоз.
"Я ехал за хлебом, и пролетел снаряд в огород женщине. Одну женщину ранило, она умерла. Во вторую женщину попало осколком, а остальные осколки мимо меня", — сказал Муковоз.
Глава ДНР Денис Пушилин 13 октября сообщил, что подразделения ВС РФ приближаются к Красному Лиману и продвигаются в черте населенного пункта Ямполь на краснолиманском направлении ДНР.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Донецкая Народная РеспубликаЯмпольКрасный ЛиманДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала