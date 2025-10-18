https://ria.ru/20251018/yampol-2049033828.html
Жительница Ямполя погибла при обстреле со стороны ВСУ
Мирная жительница населенного пункта Ямполь в ДНР погибла при обстреле со стороны ВСУ, рассказал РИА Новости беженец Олег Муковоз. РИА Новости, 18.10.2025
донецкая народная республика
ямполь
красный лиман
денис пушилин
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
ямполь
красный лиман
