Доклад о взрыве на заводе в Башкирии представят в центральный аппарат СК

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Доклад о ходе расследования уголовного дела по факту взрыва на заводе "Авангард" в Стерлитамаке в Башкирии представят в центральный аппарат Следственного комитета РФ, сообщили в ведомстве.

Ранее в СУСК РФ по региону объявили о возбуждении уголовного дела о нарушении требований промышленной безопасности опасных объектов после ЧП на заводе "Авангард", в результате которого погибли три человека.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

"В центральный аппарат СК России представят доклад о ходе расследования уголовного дела по факту происшествия на промышленном предприятии в Республике Башкортостан", - говорится в сообщении в Telegram-канале СК РФ.