Доклад о взрыве на заводе в Башкирии представят в центральный аппарат СК
11:03 18.10.2025
Доклад о взрыве на заводе в Башкирии представят в центральный аппарат СК
Доклад о взрыве на заводе в Башкирии представят в центральный аппарат СК
2025
Доклад о взрыве на заводе в Башкирии представят в центральный аппарат СК

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Доклад о ходе расследования уголовного дела по факту взрыва на заводе "Авангард" в Стерлитамаке в Башкирии представят в центральный аппарат Следственного комитета РФ, сообщили в ведомстве.
Ранее в СУСК РФ по региону объявили о возбуждении уголовного дела о нарушении требований промышленной безопасности опасных объектов после ЧП на заводе "Авангард", в результате которого погибли три человека.
"В центральный аппарат СК России представят доклад о ходе расследования уголовного дела по факту происшествия на промышленном предприятии в Республике Башкортостан", - говорится в сообщении в Telegram-канале СК РФ.
Отмечается, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Башкирии Владимиру Архангельскому доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
Взрыв на заводе в башкирском Стерлитамаке - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Глава Башкирии рассказал о причине ЧП на заводе "Авангард" в Стерлитамаке
Вчера, 09:24
 
