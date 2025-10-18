https://ria.ru/20251018/vzryv-2049060964.html
Доклад о взрыве на заводе в Башкирии представят в центральный аппарат СК
происшествия
россия
стерлитамак
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
стерлитамак
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Доклад о ходе расследования уголовного дела по факту взрыва на заводе "Авангард" в Стерлитамаке в Башкирии представят в центральный аппарат Следственного комитета РФ, сообщили в ведомстве.
Ранее в СУСК РФ по региону объявили о возбуждении уголовного дела о нарушении требований промышленной безопасности опасных объектов после ЧП на заводе "Авангард", в результате которого погибли три человека.
"В центральный аппарат СК России представят доклад о ходе расследования уголовного дела по факту происшествия на промышленном предприятии в Республике Башкортостан", - говорится в сообщении в Telegram-канале
СК РФ.
Отмечается, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Башкирии Владимиру Архангельскому доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.