Рейтинг@Mail.ru
Власти Стерлитамака помогут семьям погибших при взрыве на заводе - РИА Новости, 18.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:40 18.10.2025 (обновлено: 10:40 18.10.2025)
https://ria.ru/20251018/vzryv-2049051697.html
Власти Стерлитамака помогут семьям погибших при взрыве на заводе
Власти Стерлитамака помогут семьям погибших при взрыве на заводе - РИА Новости, 18.10.2025
Власти Стерлитамака помогут семьям погибших при взрыве на заводе
Власти башкирского города Стерлитамака окажут необходимую помощь семьям погибших при взрыве на заводе "Авангард", сообщил мэр города Эмиль Шаймарданов в своём... РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T09:40:00+03:00
2025-10-18T10:40:00+03:00
стерлитамак
происшествия
радий хабиров
республика башкортостан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049053289_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_934e491d34f1c68b82f04451eb361ad0.jpg
https://ria.ru/20251018/zavod-2049049197.html
стерлитамак
республика башкортостан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Момент взрыва на заводе в Стерлитамаке
Момент взрыва на заводе в Стерлитамаке.
2025-10-18T09:40
true
PT0M21S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049053289_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ac13a9c55b36bf7dc2c0844008be8476.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
стерлитамак, происшествия, радий хабиров, республика башкортостан
Стерлитамак, Происшествия, Радий Хабиров, Республика Башкортостан
Власти Стерлитамака помогут семьям погибших при взрыве на заводе

Мэр Стерлитамака пообещал помочь семьям погибших при взрыве на заводе "Авангард"

Читать ria.ru в
Дзен
УФА, 18 окт - РИА Новости. Власти башкирского города Стерлитамака окажут необходимую помощь семьям погибших при взрыве на заводе "Авангард", сообщил мэр города Эмиль Шаймарданов в своём Telegram-канале.
"Сегодня на месте происшествия были вместе с главой республики Радием Фаритовичем Хабировым. Даны чёткие поручения. Будем исполнять. Семьям погибших и пострадавших окажем всю необходимую помощь в полном объёме", - написал Шаймарданов.
Момент взрыва на заводе в Стерлитамаке - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Три человека погибли при взрыве на заводе в Стерлитамаке
Вчера, 09:15
 
СтерлитамакПроисшествияРадий ХабировРеспублика Башкортостан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала