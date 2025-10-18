https://ria.ru/20251018/vzryv-2049051697.html
Власти Стерлитамака помогут семьям погибших при взрыве на заводе
Власти Стерлитамака помогут семьям погибших при взрыве на заводе - РИА Новости, 18.10.2025
Власти Стерлитамака помогут семьям погибших при взрыве на заводе
Власти башкирского города Стерлитамака окажут необходимую помощь семьям погибших при взрыве на заводе "Авангард", сообщил мэр города Эмиль Шаймарданов в своём... РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T09:40:00+03:00
2025-10-18T09:40:00+03:00
2025-10-18T10:40:00+03:00
стерлитамак
происшествия
радий хабиров
республика башкортостан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049053289_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_934e491d34f1c68b82f04451eb361ad0.jpg
https://ria.ru/20251018/zavod-2049049197.html
стерлитамак
республика башкортостан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049053289_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ac13a9c55b36bf7dc2c0844008be8476.jpg
Момент взрыва на заводе в Стерлитамаке
Момент взрыва на заводе в Стерлитамаке.
2025-10-18T09:40
true
PT0M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стерлитамак, происшествия, радий хабиров, республика башкортостан
Стерлитамак, Происшествия, Радий Хабиров, Республика Башкортостан
Власти Стерлитамака помогут семьям погибших при взрыве на заводе
Мэр Стерлитамака пообещал помочь семьям погибших при взрыве на заводе "Авангард"