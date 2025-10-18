Рейтинг@Mail.ru
Глава Башкирии рассказал о причине ЧП на заводе "Авангард" в Стерлитамаке
09:24 18.10.2025 (обновлено: 16:08 18.10.2025)
Глава Башкирии рассказал о причине ЧП на заводе "Авангард" в Стерлитамаке
Глава Башкирии рассказал о причине ЧП на заводе "Авангард" в Стерлитамаке - РИА Новости, 18.10.2025
Глава Башкирии рассказал о причине ЧП на заводе "Авангард" в Стерлитамаке
Глава Башкирии Радий Хабиров опроверг суждения, что причиной ЧП на заводе "Авангард" была атака БПЛА. РИА Новости, 18.10.2025
2025
Момент взрыва на заводе в Стерлитамаке
Момент взрыва на заводе в Стерлитамаке.
Происшествия, Радий Хабиров
Глава Башкирии рассказал о причине ЧП на заводе "Авангард" в Стерлитамаке
УФА, 18 окт — РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров опроверг суждения, что причиной ЧП на заводе "Авангард" была атака БПЛА.
Глава Башкирии рассказал о причине ЧП на заводе "Авангард" в Стерлитамаке

Хабиров опроверг сообщения о взрыве на заводе "Авангард" из-за БПЛА

© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюденияВзрыв на заводе в башкирском Стерлитамаке
Взрыв на заводе в башкирском Стерлитамаке - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюдения
Взрыв на заводе в башкирском Стерлитамаке
УФА, 18 окт — РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров опроверг суждения, что причиной ЧП на заводе "Авангард" была атака БПЛА.
"Что касается предприятия, то пока идут следственные действия. Были разные суждения о том, что это была атака БПЛА. Нет, произошел взрыв, в его причинах сейчас разбираются криминалисты", — написал Хабиров в своем Telegram-канале.
Он добавил, что завод достаточно старый, но он выполняет важную государственную задачу.
"Здесь предстоит сделать большой объем работ, и мы готовы помочь предприятию определить необходимые подрядные организации, которые с ними справятся. К сожалению, бывают такие тяжелые ситуации. Тем не менее предприятие продолжит выпускать крайне нужную и востребованную для нашей страны продукцию", — добавил глава региона.
 
