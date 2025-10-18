Глава Башкирии рассказал о причине ЧП на заводе "Авангард" в Стерлитамаке

https://ria.ru/20251018/vzryv-2049050338.html
Глава Башкирии Радий Хабиров опроверг суждения, что причиной ЧП на заводе "Авангард" была атака БПЛА. РИА Новости, 18.10.2025
УФА, 18 окт — РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров опроверг суждения, что причиной ЧП на заводе "Авангард" была атака БПЛА.
Хабиров опроверг сообщения о взрыве на заводе "Авангард" из-за БПЛА
"Что касается предприятия, то пока идут следственные действия. Были разные суждения о том, что это была атака БПЛА. Нет, произошел взрыв, в его причинах сейчас разбираются криминалисты", — написал Хабиров в своем Telegram-канале
.
Он добавил, что завод достаточно старый, но он выполняет важную государственную задачу.
"Здесь предстоит сделать большой объем работ, и мы готовы помочь предприятию определить необходимые подрядные организации, которые с ними справятся. К сожалению, бывают такие тяжелые ситуации. Тем не менее предприятие продолжит выпускать крайне нужную и востребованную для нашей страны продукцию", — добавил глава региона.