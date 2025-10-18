Рейтинг@Mail.ru
Завод в Стерлитамаке окажет помощь семьям погибших при взрыве - РИА Новости, 18.10.2025
09:21 18.10.2025 (обновлено: 09:22 18.10.2025)
Завод в Стерлитамаке окажет помощь семьям погибших при взрыве
Завод в Стерлитамаке, где при взрыве погибли три человека, окажет помощь их семьям, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в своём Telegram-канале.
происшествия
стерлитамак
уфа
радий хабиров
стерлитамак
уфа
происшествия, стерлитамак, уфа, радий хабиров
Происшествия, Стерлитамак, Уфа, Радий Хабиров
УФА, 18 окт - РИА Новости. Завод в Стерлитамаке, где при взрыве погибли три человека, окажет помощь их семьям, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в своём Telegram-канале.
По его словам, при взрыве погибли три женщины.
«
"В их числе – молодая девушка 2002 года рождения. У двух женщин остались дети. Предприятие окажет необходимые меры поддержки, обязательно будет выплачена компенсация. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших", - написал Хабиров.
Он рассказал, что пять человек находятся в больнице.
"Мы приняли решение всех их перевести в Уфу. У двоих состояние достаточно тяжёлое, у остальных – средней тяжести. Но, подчёркиваю, угрозы жизни нет. Мы их подлечим, поставим на ноги", - добавил глава региона.
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
