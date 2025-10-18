https://ria.ru/20251018/vzryv-2049049842.html
Завод в Стерлитамаке окажет помощь семьям погибших при взрыве
Завод в Стерлитамаке, где при взрыве погибли три человека, окажет помощь их семьям, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в своём Telegram-канале. РИА Новости, 18.10.2025
