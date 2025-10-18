https://ria.ru/20251018/vzryv-2049049041.html
При взрыве на заводе в Стерлитамаке погибли три человека
Три человека погибли при взрыве на заводе в Стерлитамаке, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в своём Telegram-канале. РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T09:14:00+03:00
