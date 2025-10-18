Рейтинг@Mail.ru
В Самарской области увеличили единовременную выплату беременным студенткам - РИА Новости, 18.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:51 18.10.2025
https://ria.ru/20251018/vyplata-2049120290.html
В Самарской области увеличили единовременную выплату беременным студенткам
В Самарской области увеличили единовременную выплату беременным студенткам - РИА Новости, 18.10.2025
В Самарской области увеличили единовременную выплату беременным студенткам
Единовременную выплату беременным студенткам очных отделений вузов и средних специальных учебных учреждений увеличили до 200 тысяч рублей в Самарской области,... РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T17:51:00+03:00
2025-10-18T17:51:00+03:00
общество
самарская область
беременность
образование - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003051747_0:0:3214:1807_1920x0_80_0_0_f9e5ba8a578ed17ae7cffd08ae73ab92.jpg
https://ria.ru/20240905/vyplaty-1728392476.html
https://ria.ru/20250623/vyplaty-1733163258.html
самарская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003051747_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_042e8bbb72a09364582c97029a17a534.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, самарская область, беременность, образование - общество
Общество, Самарская область, беременность, Образование - Общество
В Самарской области увеличили единовременную выплату беременным студенткам

В Самарской области увеличили выплату беременным студенткам до 200 тысяч рублей

© РИА Новости / Анастасия Макарычева | Перейти в медиабанкБеремнная студентка во время занятий
Беремнная студентка во время занятий - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© РИА Новости / Анастасия Макарычева
Перейти в медиабанк
Беремнная студентка во время занятий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
САМАРА, 18 окт - РИА Новости. Единовременную выплату беременным студенткам очных отделений вузов и средних специальных учебных учреждений увеличили до 200 тысяч рублей в Самарской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
Выплату беременным студенткам вузов и средних специальных учебных заведений ввели в Самарской области с января этого года, ее размер составлял 100 тысяч рублей. Финансирование осуществлялось из средств федерального и регионального бюджетов.
Отдыхающие в парке Дружбы в Москве. Декретные выплаты - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Пособие по беременности и родам: как получить "декретные" в 2025 году
5 сентября 2024, 12:15
"В рамках предусмотренного до 2028 года включительно финансирования правительством региона в октябре текущего года принято решение увеличить размер выплаты со 100 тысяч рублей до 200 тысяч рублей студенткам, вставшим на учет по беременности до 31.12.2025, доплатив при этом всем, кто с начала года получил выплаты в меньшем размере", - сообщили в пресс-службе областного правительства.
При этом в приказе регионального министерства социально-демографической и семейной политики, с которым ознакомилось РИА Новости, указано, что беременным студенткам, ставшим на учет с 1 января 2026 года, будут выплачивать 100 тысяч рублей.
В областном правительстве уточнили РИА Новости, что в проекте областного бюджета на 2026-2028 годы объем финансирования по выплатам беременным студенткам-очницам полностью сохранен. В конце этого года решение о размере выплаты в 2026 году будет закреплено отдельным нормативным правовым актом правительства Самарской области.
Женщина с детьми готовит салат - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Детские пособия в 2025 году: кто и сколько получает
23 июня, 20:59
 
ОбществоСамарская областьбеременностьОбразование - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала