В Самарской области увеличили единовременную выплату беременным студенткам

САМАРА, 18 окт - РИА Новости. Единовременную выплату беременным студенткам очных отделений вузов и средних специальных учебных учреждений увеличили до 200 тысяч рублей в Самарской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.

Выплату беременным студенткам вузов и средних специальных учебных заведений ввели в Самарской области с января этого года, ее размер составлял 100 тысяч рублей. Финансирование осуществлялось из средств федерального и регионального бюджетов.

"В рамках предусмотренного до 2028 года включительно финансирования правительством региона в октябре текущего года принято решение увеличить размер выплаты со 100 тысяч рублей до 200 тысяч рублей студенткам, вставшим на учет по беременности до 31.12.2025, доплатив при этом всем, кто с начала года получил выплаты в меньшем размере", - сообщили в пресс-службе областного правительства.

При этом в приказе регионального министерства социально-демографической и семейной политики, с которым ознакомилось РИА Новости, указано, что беременным студенткам, ставшим на учет с 1 января 2026 года, будут выплачивать 100 тысяч рублей.