Юрист предупредила о рисках ввоза автомобилей из Европы
Юрист предупредила о рисках ввоза автомобилей из Европы - РИА Новости, 18.10.2025
Юрист предупредила о рисках ввоза автомобилей из Европы
Многие граждане стремятся частным образом ввезти автомобиль из Европы, но не знают, что это грозит серьезными юридическими и финансовыми рисками, рассказала
2025-10-18T03:15:00+03:00
2025-10-18T03:15:00+03:00
2025-10-18T03:15:00+03:00
Юрист предупредила о рисках ввоза автомобилей из Европы
Юрист Яковлева предупредила о рисках ввоза автомобилей из Европы
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости.
Многие граждане стремятся частным образом ввезти автомобиль из Европы, но не знают, что это грозит серьезными юридическими и финансовыми рисками, рассказала агентству “Прайм
” директор Юридической группы "Яковлев и Партнеры" Мария Яковлева.
"Покупателей подстерегают юридические ловушки, которые могут привести к финансовым потерям и административной, а в некоторых случаях и уголовной ответственности", — отметила юрист.
Она напомнила, что к концу текущего года законодательство и правоприменительная практика существенно ужесточились, а нелегальные схемы стали еще опаснее.
Главные риски сосредоточены в сфере таможенного оформления, где легальных способов снизить платежи нет, а нелегальные сурово караются. Так, схемы с перебивкой VIN-номера и подделкой ПТС грозят уголовной ответственностью вплоть до лишения свободы на срок до двух лет по статье 326 Уголовного кодекса.
Есть опасность приобрести автомобиль, находящийся в Европе
в угоне или с кредитным обременением. Тогда авто изымут уже в России
, а вы потеряете все деньги, заключила Яковлева
.