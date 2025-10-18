Юрист предупредила о рисках ввоза автомобилей из Европы

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Многие граждане стремятся частным образом ввезти автомобиль из Европы, но не знают, что это грозит серьезными юридическими и финансовыми рисками, рассказала агентству “ Многие граждане стремятся частным образом ввезти автомобиль из Европы, но не знают, что это грозит серьезными юридическими и финансовыми рисками, рассказала агентству “ Прайм ” директор Юридической группы "Яковлев и Партнеры" Мария Яковлева.

"Покупателей подстерегают юридические ловушки, которые могут привести к финансовым потерям и административной, а в некоторых случаях и уголовной ответственности", — отметила юрист.

Она напомнила, что к концу текущего года законодательство и правоприменительная практика существенно ужесточились, а нелегальные схемы стали еще опаснее.

Главные риски сосредоточены в сфере таможенного оформления, где легальных способов снизить платежи нет, а нелегальные сурово караются. Так, схемы с перебивкой VIN-номера и подделкой ПТС грозят уголовной ответственностью вплоть до лишения свободы на срок до двух лет по статье 326 Уголовного кодекса.