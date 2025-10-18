Рейтинг@Mail.ru
Юрист предупредила о рисках ввоза автомобилей из Европы
03:15 18.10.2025
https://ria.ru/20251018/vvoz-2049019821.html
Юрист предупредила о рисках ввоза автомобилей из Европы
Многие граждане стремятся частным образом ввезти автомобиль из Европы, но не знают, что это грозит серьезными юридическими и финансовыми рисками
авто
россия
европа
мария яковлева
яковлев и партнеры
авто, россия, европа, мария яковлева, яковлев и партнеры
Авто, Россия, Европа, Мария Яковлева, Яковлев и партнеры
© Pixabay / DarkoStojanovicВодитель автомобиля
Водитель автомобиля - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© Pixabay / DarkoStojanovic
Водитель автомобиля. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Многие граждане стремятся частным образом ввезти автомобиль из Европы, но не знают, что это грозит серьезными юридическими и финансовыми рисками, рассказала агентству “Прайм” директор Юридической группы "Яковлев и Партнеры" Мария Яковлева.
"Покупателей подстерегают юридические ловушки, которые могут привести к финансовым потерям и административной, а в некоторых случаях и уголовной ответственности", — отметила юрист.
Она напомнила, что к концу текущего года законодательство и правоприменительная практика существенно ужесточились, а нелегальные схемы стали еще опаснее.
Главные риски сосредоточены в сфере таможенного оформления, где легальных способов снизить платежи нет, а нелегальные сурово караются. Так, схемы с перебивкой VIN-номера и подделкой ПТС грозят уголовной ответственностью вплоть до лишения свободы на срок до двух лет по статье 326 Уголовного кодекса.
Есть опасность приобрести автомобиль, находящийся в Европе в угоне или с кредитным обременением. Тогда авто изымут уже в России, а вы потеряете все деньги, заключила Яковлева.
