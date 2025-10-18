https://ria.ru/20251018/vulkan-2049103799.html
Вулкан Килауэа на Гавайях выпустил рекордный фонтан лавы
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Вулкан Килауэа на Гавайях во время 35-го эпизода извержения выпустил рекордный фонтан лавы высотой приблизительной 500 метров, следует из данных Геологической службы США (USGS).
"Фонтан южного кратера достиг высоты чуть менее 1,5 тысяч футов (500 метров), а фонтаны северного кратера – около 1,1 тысячи футов (330 метров). Это могут быть самые высокие одиночные фонтаны и самая высокая пара фонтанов, наблюдавшихся во время этого извержения", - говорится в сообщении службы.
Килауэа, расположенный на острове Гавайи
(также известен как Большой остров), называют одним из самых активных действующих вулканов на Земле
. Также в традиционных верованиях он считается местом обитания Пеле – гавайской богини вулканов.