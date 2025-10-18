Рейтинг@Mail.ru
Вулкан Килауэа на Гавайях выпустил рекордный фонтан лавы - РИА Новости, 18.10.2025
16:21 18.10.2025 (обновлено: 16:29 18.10.2025)
Вулкан Килауэа на Гавайях выпустил рекордный фонтан лавы
Вулкан Килауэа на Гавайях выпустил рекордный фонтан лавы
Вулкан Килауэа на Гавайях выпустил рекордный фонтан лавы

Вулкан Килауэа на Гавайях выпустил фонтан лавы высотой 500 метров

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Вулкан Килауэа на Гавайях во время 35-го эпизода извержения выпустил рекордный фонтан лавы высотой приблизительной 500 метров, следует из данных Геологической службы США (USGS).
"Фонтан южного кратера достиг высоты чуть менее 1,5 тысяч футов (500 метров), а фонтаны северного кратера – около 1,1 тысячи футов (330 метров). Это могут быть самые высокие одиночные фонтаны и самая высокая пара фонтанов, наблюдавшихся во время этого извержения", - говорится в сообщении службы.
Килауэа, расположенный на острове Гавайи (также известен как Большой остров), называют одним из самых активных действующих вулканов на Земле. Также в традиционных верованиях он считается местом обитания Пеле – гавайской богини вулканов.
