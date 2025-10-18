Вулкан Килауэа на Гавайях выпустил рекордный фонтан лавы

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Вулкан Килауэа на Гавайях во время 35-го эпизода извержения выпустил рекордный фонтан лавы высотой приблизительной 500 метров, следует из данных Геологической службы США (USGS).

"Фонтан южного кратера достиг высоты чуть менее 1,5 тысяч футов (500 метров), а фонтаны северного кратера – около 1,1 тысячи футов (330 метров). Это могут быть самые высокие одиночные фонтаны и самая высокая пара фонтанов, наблюдавшихся во время этого извержения", - говорится в сообщении службы.